Das Niederdreisbacher Land-Motorsport-Team hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag einiges zu tun. Doch die Arbeit am Motor wurde am Abschlusstag belohnt. Deren Rennduo zeigte im Audi eine zufriedenstellende Leistung.

Das dritte Rennwochenende im ADAC GT Masters, der Liga der Supersportwagen, führte das Feld der 15 GT3-Boliden an den Nürburgring, wo im Rahmen des ADAC Truck Grand Prix auf der 3,629 Kilometer langen Sprint-Version des Eifelkurses die Rennläufe fünf und sechs anstanden. Mit im Feld der 15 Teams in der „Liga der Supersportwagen“ war auch das Audi-Duo mit Carrie Schreiner (Euskirchen) und Alain Valente (Schweiz) der Mannschaft von „Land-Motorsport“ aus Niederdreisbach, die den Audi R8 LMS GT3 Evo von Wolfgang und Christian Land pilotierten.

„ So haben wir uns das erste Rennen hier am Nürburgring nicht vorgestellt. Zwar gelang Carrie ein sensationeller Start mit mehreren Positionsgewinnen. Aufgrund technischer Probleme mussten wir das Fahrzeug jedoch frühzeitig abstellen“, kommentierte Christian Land die Motorprobleme am Mittelmotorrenner nach zwei Rennrunden im Samstagsrennen. Der Wechsel des Aggregats bescherte den Land-Mechanikern eine kurze Nacht, denn der Motorentausch dauerte bis in den frühen Sonntagmorgen.

Viertschnellste Rennrunde

Nichts wurde unversucht gelassen, damit das eingespielte Duo im zweiten Qualifying wieder angreifen konnte – und das tat es auch. Mit Platz elf legte der Schweizer Alain Valente eine solide Grundlage für das 80-minütige Rennen am Sonntagmittag. Dank einer starken Leistung der beiden stand am Ende Position zehn zu Buche. Dabei unterstrich das Duo mit der viertschnellsten Rennrunde ihr Potenzial.

Mit dem Auftritt am Nürburgring endete auch die erste Saisonhälfte des ADAC GT Masters. Am 5. September endet die Sommerpause der Serie, dann geht es auf dem Salzburgring in Österreich weiter.