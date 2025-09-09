Es geht in die entscheidende Phase in der Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft. Am kommenden Wochenende gehen gleich zwei Rennen über die Bühne.

Mit den Monaten, die auf „ber“ enden, beginnt in der Nürburgring-Langstreckenserie traditionell der „heiße Herbst“ auf der Nordschleife und auf dem Grandprix-Kurs. Das heißt auch, dass der sogenannte „Doubleheader“, also zwei vierstündige Rennen hintereinander an zwei Tagen, am Samstag und Sonntag (jeweils mit Start um 12 Uhr) wohl endgültig die Spreu vom Weizen trennen wird. Das gilt sowohl bei der Entscheidung um die Vergabe des Titels „NLS-Champion 2025“ wie auch bei den einzelnen Prädikaten und in den verschiedenen Klassen.

Nur vier Wochen nach dem KW 6h ADAC Ruhrpokalrennen am 19. August folgt nun also der zweite Höhepunkt der einzigen Serie, in der leistungsstarke GT3-Renner gemeinsam mit seriennahen Produktionsrennwagen auf die Kombi zwischen „Grüner Hölle“ GP-Strecke gehen. Dieses Mal wird vor allem die Langlebigkeit des Materials, als auch die Kondition und die Konzentration der Besatzungen gefragt sein. Denn acht Stunden und meist vier Stints innerhalb von 24 Stunden, das ist für die Piloten kein Pappenstiel.

Chancen von Daniel Zils auf den Titel sind gesunken

Dies gilt in erster Linie für Daniel Zils, der ja bei jedem NLS-Wochenende in zwei Autos und in zwei Klassen, im Porsche Cayman und im BMW 330i, an den Start geht. Die Chancen, zum dritten Mal als Gesamt-Titelträger mit seinen Kollegen Philipp Leisen und Phillip Stahlschmidt die Saison zu beenden, sind für den Bendorfer nach dem 6h-Rennen gesunken. Rang zwei in der Klasse hinter dem dominierenden Toyota Supra mit rund fünf Sekunden Abstand war am Ende bei doppelter Punktvergabe trotz des auf viereinhalb Stunden verkürzten Rennens wohl zu wenig.

„Der Manheller-Toyota, der beim 6h in unsere Klasse gekommen ist, ist eine verdammt harte Nuss. Der ist eigentlich kaum zu schlagen. Wir sind beim 6h wirklich ein gutes Rennen gefahren, haben alles gegeben. Aber letztendlich war es eine ganz enge Kiste und wir hätten bei doppelter Punktvergabe unsere Klasse wohl gewinnen müssen, um noch Chancen auf den Titel zu haben“, meinte Zils‘ Teamkollege Phillip Leisen nach dem „6er“ vor vier Wochen.

Dennoch will das Team von „Adrenalin Motorsport“, das erneut mit einem seiner Autos auf den Titel hoffen darf, am Samstag und Sonntag noch einmal mit bestmöglicher Performance alles geben, um die Hoffnung noch aufrechtzuhalten. „Im Motorsport ist halt vieles möglich und nicht immer hat man es in der eigenen Hand“, weiß das Trio

Nett-Brüder wollen den Klassensieg wiederholen

Nach einer Saison mit vielen, meist unverschuldeten Pleiten, Pech und Pannen, durfte sich Mertens Motorsport beim vergangenen Rennen im Hyundai i30N endlich wieder über einen Klassensieg freuen. Das gibt der Mannschaft von Daniel Mertens neue Hoffnung, im „Doubleheader“ erfolgreich abzuschneiden. Den Klassensieg wiederholen wollen auch die Nett-Brüder Jürgen und Joachim aus Mayen im Audi S3 gemeinsam mit Christoph Dupré.