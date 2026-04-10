Landgraf-Team stellt Autos vor
Auers Fahrzeugdesign ist an einen Schuhkarton angelehnt
So sehen sie aus, die beiden Mercedes AMG GT3, mit denen Landgraf Motorsport aus Bad Kreuznach im Jahr 2026 die DTM aufmischen m
So sehen sie aus, die beiden Mercedes AMG GT3, mit denen Landgraf Motorsport aus Bad Kreuznach im Jahr 2026 die DTM aufmischen möchte: Lucas Auer fährt im Adidas-Design (vorne), Tom Kalender im Febi-Design.
Landgraf Motorsport/Fuchs

Ein rasender Schuhkarton – der Mercedes AMG GT3 von Lucas Auer und Landgraf Motorsport dürfte seinen Spitznamen schon verpasst haben. Der Bad Kreuznacher Rennstall hat die Designs seiner Fahrzeuge präsentiert. 

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Von der Formel 1 über die DTM bis zu Privatinitiativen in Langstrechen-Cups, die Präsentation der Fahrzeuge für die neue Saison ist für alle Motorsport-Teams etwas ganz Besonderes. Das gilt natürlich auch für Landgraf Motorsport. Die Bad Kreuznacher werden 2026 mit ihrem bewährten Piloten-Duo Lucas Auer/Tom Kalender in der DTM antreten.

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