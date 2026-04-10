Landgraf-Team stellt Autos vor Auers Fahrzeugdesign ist an einen Schuhkarton angelehnt Olaf Paare 10.04.2026, 12:15 Uhr

i So sehen sie aus, die beiden Mercedes AMG GT3, mit denen Landgraf Motorsport aus Bad Kreuznach im Jahr 2026 die DTM aufmischen möchte: Lucas Auer fährt im Adidas-Design (vorne), Tom Kalender im Febi-Design. Landgraf Motorsport/Fuchs

Ein rasender Schuhkarton – der Mercedes AMG GT3 von Lucas Auer und Landgraf Motorsport dürfte seinen Spitznamen schon verpasst haben. Der Bad Kreuznacher Rennstall hat die Designs seiner Fahrzeuge präsentiert.

Von der Formel 1 über die DTM bis zu Privatinitiativen in Langstrechen-Cups, die Präsentation der Fahrzeuge für die neue Saison ist für alle Motorsport-Teams etwas ganz Besonderes. Das gilt natürlich auch für Landgraf Motorsport. Die Bad Kreuznacher werden 2026 mit ihrem bewährten Piloten-Duo Lucas Auer/Tom Kalender in der DTM antreten.







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