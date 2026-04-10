Ein rasender Schuhkarton – der Mercedes AMG GT3 von Lucas Auer und Landgraf Motorsport dürfte seinen Spitznamen schon verpasst haben. Der Bad Kreuznacher Rennstall hat die Designs seiner Fahrzeuge präsentiert.
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Von der Formel 1 über die DTM bis zu Privatinitiativen in Langstrechen-Cups, die Präsentation der Fahrzeuge für die neue Saison ist für alle Motorsport-Teams etwas ganz Besonderes. Das gilt natürlich auch für Landgraf Motorsport. Die Bad Kreuznacher werden 2026 mit ihrem bewährten Piloten-Duo Lucas Auer/Tom Kalender in der DTM antreten.