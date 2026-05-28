Zweiter in Rennen und Wertung
Auers Aufholjagd zeigt die Pace des Landgraf-Boliden
Kurz nach dem Start in Zandvoort lag der blaue Mercedes AMG GT3 von Lucas Auer sogar vorne.
Kurz nach dem Start in Zandvoort lag der blaue Mercedes AMG GT3 von Lucas Auer sogar vorne.
Landgraf Motorsport/Fuchs

Österreich und Holland – die Auslandsrennen hat der DTM-Zirkus hinter sich. Wenn die Rennserie nun ihren Heimatmarkt Deutschland ansteuert, steht fest, dass Lucas Auer vom Bad Kreuznacher Mercedes-AMG-Team Landgraf wieder um den Titel kämpft.

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Auch an der holländischen Nordseeküste behielt der Österreicher Lucas Auer den Durchblick. Mit einem zweiten Platz im ersten DTM-Rennen in Zandvoort holte der Pilot des Mercedes-AMG-Teams Landgraf aus Bad Kreuznach zahlreiche Punkte und liegt weiter auf dem zweiten Platz der Gesamtwertung.

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