Zweiter in Rennen und Wertung Auers Aufholjagd zeigt die Pace des Landgraf-Boliden Olaf Paare 28.05.2026, 14:34 Uhr

i Kurz nach dem Start in Zandvoort lag der blaue Mercedes AMG GT3 von Lucas Auer sogar vorne. Landgraf Motorsport/Fuchs

Österreich und Holland – die Auslandsrennen hat der DTM-Zirkus hinter sich. Wenn die Rennserie nun ihren Heimatmarkt Deutschland ansteuert, steht fest, dass Lucas Auer vom Bad Kreuznacher Mercedes-AMG-Team Landgraf wieder um den Titel kämpft.

Auch an der holländischen Nordseeküste behielt der Österreicher Lucas Auer den Durchblick. Mit einem zweiten Platz im ersten DTM-Rennen in Zandvoort holte der Pilot des Mercedes-AMG-Teams Landgraf aus Bad Kreuznach zahlreiche Punkte und liegt weiter auf dem zweiten Platz der Gesamtwertung.







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