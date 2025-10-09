Landgraf-Pilot ist Vizemeister Auer verpasst den DTM-Titel einmal mehr 09.10.2025, 21:13 Uhr

i Vor den vollen Tribünen des Hockenheimrings kämpfen Lucas Auer (vorne links) und Tom Kalender (zwei Positionen hintendran) um vordere Plätze. Corinna Fuchs

Der Traum vom DTM-Titel zerplatzte für das Bad Kreuznacher Team Landgraf Motorsport auf den letzten Metern des letzten Rennens auf dem Hockenheimring. Lucas Auer landete am Ende auf Rang zwei.

Gerade einmal vier Pünktchen fehlten Lucas Auer nach 16 Rennen im Kampf um die Meisterschaft in der DTM. Der Pilot des Bad Kreuznacher Rennstalls Landgraf Motorsport musste sich mit einem hauchdünnen Rückstand auf den neuen Meister, den Porsche-Piloten Ayhancan Güven, zufriedengeben, nachdem er monatelang das Klassement angeführt hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen