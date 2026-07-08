Landgraf-Pilot auf dem Podest Auer bleibt bei Rennunterbrechungen cool Olaf Paare 08.07.2026, 17:15 Uhr

i Freut sich über den Pokal mit der großen Drei: Lucas Auer vom Mercedes-AMG-Team Landgraf aus Bad Kreuznach. Landgraf Motorsport/Fuchs

Es bleibt spannend in der DTM – und in Lucas Auer ist der Spitzenpilot des Mercedes-AMG-Teams Landgraf aus Bad Kreuznach mittendrin. Auf dem Norisring in Nürnberg holte er wichtige Punkte.

Mit den Plätzen vier und drei bei den beiden DTM-Rennen auf dem Norisring hat sich Lucas Auer vom Mercedes-AMG-Team Landgraf aus Bad Kreuznach die Chance erhalten, um den Gesamtsieg zu kämpfen. Er belegt aktuell den dritten Rang und ist mit 106 Punkten in Schlagdistanz zu Maro Engel (108) und Nicki Thiim (118), der auf dem Stadtkurs in Nürnberg zweimal triumphierte.







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