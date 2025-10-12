Zum Abschluss ein Podium Arbeitsreiches NLS-Finale für Jannik Reinhard Jürgen Augst 12.10.2025, 12:51 Uhr

i Jannik Reinhard hatte sich das Saisonfinale in der NLS vielleicht auch etwas einfacher und leichter vorgestellt. Aber ein Ausrutscher seines Teamkollegen im Qualifying und immer wieder wechselte Witterungsbedingungen machten das zehnte NLS-Rennen noch einmal zu einem wahren Krimi. Jürgen Augst/Manfred Muhr/byJogi

Beim Saisonfinale der Nürburgring Langstrecken Serie (NLS) holte der Horhausener Jannik Reinhard zum Abschluss nochmal ein Podium mit seinem Team. Das Rennen hatte er sich sicherlich einfacher vorgestellt.

Zum finalen Rennen der Nürburgring Langstrecken Serie, dem zehnten Saisonlauf der 1. Sportwarte Trophy fanden sich noch einmal 92 Teams auf der 24,378 Kilometer langen Kombination aus Grand Prix Strecke und Nordschleife des Eifelkurses ein. Bei schwierigen Bedingungen sollten nicht nur die Gesamtsieger in der Jahresendwertung der Serie gekrönt werden, sondern auch in den einzelnen Klassen ging es um Siege und Platzierungen.







