AK-Piloten sehen das Positive an Rennen in Zandvoort

Der 4,259 Kilometer lange Kurs des „Circuit Zandvoort“ bot die Bühne von Runde drei der Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM). Auf der Formel-1-Strecke an der niederländischen Nordseeküste hatten die 24 DTM-Piloten die Rennläufe fünf und sechs der laufenden Saison zu absolvieren. Auch die Niederdreisbacher Audi-Mannschaft von Land-Motorsport mit ihrem Schweizer Piloten Ricardo Feller im Land-Audi R8 LMS GT3 EVO2 und der AMG-Jungprofi Tom Kalender aus Hamm, der mit der Mannschaft von Landgraf Motorsport und seinem Mercedes-AMG GT3 EVO am Start war, waren im Feld dabei.

Das AMG-Talent aus Hamm zeigte dann auch bereits am ersten Tag, dass er sich den Platz in Deutschlands höchster Motorsportklasse verdient hat. Mit Startplatz neun sicherte er sich für das zweite Rennen sein erstes Top-10-Qualifying. Mit Startposition zehn für das erste Rennen legte er bereits vor dem Karrierehighlight einen guten Auftakt hin.

Kalender fährt in die Punkte

Rennen eins auf dem Circuit Zandvoort am Samstagmittag ging dann unter schwierigsten Bedingungen auf dem Dünenkurs über die Bühne. Eine nasse Strecke bedingte beim Start den Einsatz von profilierten Regenreifen, wobei der Regengott pünktlich zum Start seine Dienste einstellte. Die gute Startposition konnte der AMG-Junior im Landgraf AMG Mercedes-AMG GT3 nicht in den erhofften Erfolg ummünzen. Ein Reifenschaden schon in der Startphase sorgte für einen frühen zusätzlichen Boxenhalt.

Zwar konnte der Youngster im Verlauf des Rennens den großen Rückstand aufholen, verfehlte am Ende mit Rang 16 aber seinen zweiten DTM-Punkt knapp. Das zweite Rennen des Wochenendes am Sonntag begann für Kalender mi gebrauchten Reifen zunächst verhaltend. Nach dem ersten von zwei Pflichtboxenstopps fand der junge Mann von der Sieg seinen Renn-Rhythmus und sicherte sich mit Rang 15 dann letztlich doch den zweiten DTM-Punkt seiner Karriere.

Land-Mannschaft verpasst die Punkteränge

„Insgesamt ein positives Wochenende für mich, nachdem ich mir in Oschersleben und am Lausitzring noch schwergetan habe. Beide Qualifyings hier waren sehr gut. Im ersten Rennen hatte ich in Runde eins einen Reifenschaden, der mich eine bessere Platzierung gekostet hat. Heute hatte ich auf dem alten Reifen beim Start etwas Probleme. Nach dem Boxenstopp habe ich dann meinen Rhythmus gefunden.“

Mit zwei 16. Plätzen gab es für die Land-Mannschaft in Zandvoort keine Meisterschaftspunkte. „Das war ein hartes Wochenende, an dem viel zusammenkam“, resümiert Teamchef Christian Land. „Die Leistungsdichte in der Serie ist derart hoch, dass sich jeder Fehler und jede Schwachstelle besonders stark auswirken. Aber dennoch müssen wir das Positive sehen. Ricardo und die ganze Crew haben viel erreicht, auch wenn es auf den ersten Blick nicht den Anschein macht.“

Ausrutscher kostet bessere Platzierung

So gelang es Ricardo Feller am Samstag einmal mehr, sich einen Top-5-Startplatz zu erkämpfen und sich im anschließenden Rennen in der Spitzengruppe zu behaupten. „Wir lagen anfangs auf Platz vier, und ich hatte ein paar schöne Zweikämpfe“, so der Schweizer. „Am Ende passierte mir leider ein kleiner Ausrutscher und ich musste raus auf die Wiese. Als ich wieder auf die Strecke zurückkam, war fast das ganze Feld an mir vorbei.“ Einfacher wurde es am Sonntag nicht: Aufgrund einer Strafe im Qualifying war Feller gezwungen, den zweiten Lauf vom letzten Startplatz aus in Angriff zu nehmen. Mehr als Position 16 war dann nicht drin für den 25-jährigen Schweizer.

Die nächste Station führt das Feld der DTM-Piloten auf den Norisring. Auf dem Stadtkurs in Nürnberg geht es vom 4. bis 6. Juli in Runde vier. Die Saisonrennen sieben und acht finden auf dem Traditionskurs zwischen Dutzendteich und Grundigkehre statt.