AK-Endurance-Piloten gehen in der Eifel an den Start

Am Samstag um 12 Uhr schaltet auf dem Nürburgring die Startampel zum ersten Mal in dieser Saison auf Grün. Dann heißt es in der Eifel wieder zehnmal „Ring frei“ im Kampf um Titel und Tagessiege in der beliebten Breitensportserie, in der Rennprofis und engagierte Amateure aufeinandertreffen.

In den zehn Rennen, die zur NLS 2025 gewertet werden, geht es auf der 24,358 Kilometer langen Kombination aus legendärer Nordschleife und Grand-Prix-Strecke über eine Distanz von mindestens vier Rennstunden. Bei der Jagd durch die „Grüne Hölle“ zählen auch die Protagonisten aus dem Kreis Altenkirchen in ihren Klassen zu den Favoriten.

Stolz und Müller sind dabei

Beim ersten Lauf sind Luca Stolz aus Brachbach im Mercedes-AMG GT3 der Mannschaft von Getspeed-Racing und auch der Burbacher Dirk Müller, der den neuen HRT-Ford Mustang GT3 zum Renndebüt ausführen wird, dabei, um sich und ihre Fahrzeuge auf den deutschen Langstreckenklassiker in der Eifel, das Internationale ADAC 24-Stunden-Rennen im Mai, vorzubereiten.

NLS-Termine 2025

22. März: NLS1 – 70. ADAC Westfalenfahrt (4h) 26. April: NLS2 – ADAC Ruhrpott-Trophy (4h) 10. Mai: NLS3 – 56. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy (4h) 23. bis 25. Juli: NLS4+5 – 24H Qualifyers (je 4h) 16. August: NLS6 – KW 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen 13. September: NLS7 – 65. ADAC ACAS Cup (4h)

14. September: NLS8 – 64. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen (4h) 27. September: NLS9 – 57. ADAC Barbarossapreis (4h) 11. Oktober: NLS10 – 1. NLS Sportwarte-Rennen – Final Race of Champions (4h)