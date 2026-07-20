Erst im Alter von 50 Jahren kam Rolf Weißenfels in den aktiven Rennsport. Seitdem läuft es aber bei dem Peterslahrer. Nun durchbrach der Routinier die Schallmauer von 50 Klassenerfolgen
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Mitten in der Ferienzeit absolvierten die Teams und Piloten der Rundstrecken Challenge Nürburgring (RCN) mit dem „Lauf um die Westfalen Trophy“ ihren fünften von acht Saisonläufen auf der Nürburgring Nordschleife. Im Feld der 146 Fahrzeuge, die sich über 15 Runden auf den 20,863 Kilometer langen Berg- und Talbahn der „Grünen Hölle“ begaben war diesmal auch der Peterslahrer Rolf Weißenfels, der mit seinem gewohnten, aber komplett revidierten, ...