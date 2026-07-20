Jubiläum für Rolf Weißenfels
50. Klassensieg für Peterslahrer RCN-Routinier
Nach einer verlängerten Winterpause feierte der Peterslahrer Rolf Weißenfels in der Rundstrecken Challenge Nürburgring seinen 50
Nach einer verlängerten Winterpause feierte der Peterslahrer Rolf Weißenfels in der Rundstrecken Challenge Nürburgring seinen 50. Klassensieg. Gleichzeitig verpasste der H&S-Racing-Team-Pilot mit Rang vier das Gesamtpodium denkbar knapp.
Jürgen Augst/Holger Hüttig/byJogi

Erst im Alter von 50 Jahren kam Rolf Weißenfels in den aktiven Rennsport. Seitdem läuft es aber bei dem Peterslahrer. Nun durchbrach der Routinier die Schallmauer von 50 Klassenerfolgen

Lesezeit 2 Minuten
Mitten in der Ferienzeit absolvierten die Teams und Piloten der Rundstrecken Challenge Nürburgring (RCN) mit dem „Lauf um die Westfalen Trophy“ ihren fünften von acht Saisonläufen auf der Nürburgring Nordschleife. Im Feld der 146 Fahrzeuge, die sich über 15 Runden auf den 20,863 Kilometer langen Berg- und Talbahn der „Grünen Hölle“ begaben war diesmal auch der Peterslahrer Rolf Weißenfels, der mit seinem gewohnten, aber komplett revidierten, ...
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