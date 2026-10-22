DTM-Wunderkind Tom Kalender zeigt sein Potenzial mit historischem Podium und "Rookie of the Year"-Titel. Trotz Pech und Herausforderungen bleibt der 18-Jährige ambitioniert für kommende Rennerfolge.
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Der erst 18-jährige Tom Kalender aus Hamm absolvierte in der höchsten Deutschen Tourenwagen-Kategorie der DTM sein zweites Einsatzjahr. Als Junior-Pilot trat er als einer von vier Mercedes-AMG Fahrer in der Premiumliga des deutschen Motorports an. Nach seinem GT-Masters-Titel 2024 und seinem DTM-Debütjahr 2025 etablierte er sich als feste Nachwuchshoffnung im Mercedes-AMG Team Landgraf.