Nach zweitem Jahr in der DTM 18-Jähriger Tom Kalender zieht seine Saisonbilanz Jürgen Augst 22.10.2026, 11:50 Uhr

i Nach dem DTM-Finale auf dem Hockenheimring erhielt Tom Kalender die Auszeichnung in der ’Rookie-of-the-year-Wertung’ der DTM. Jürgen Augst/Mercedes-AMG/byJogi. Jürgen Augst/Mercedes-AMG/byJog

DTM-Wunderkind Tom Kalender zeigt sein Potenzial mit historischem Podium und "Rookie of the Year"-Titel. Trotz Pech und Herausforderungen bleibt der 18-Jährige ambitioniert für kommende Rennerfolge.

Der erst 18-jährige Tom Kalender aus Hamm absolvierte in der höchsten Deutschen Tourenwagen-Kategorie der DTM sein zweites Einsatzjahr. Als Junior-Pilot trat er als einer von vier Mercedes-AMG Fahrer in der Premiumliga des deutschen Motorports an. Nach seinem GT-Masters-Titel 2024 und seinem DTM-Debütjahr 2025 etablierte er sich als feste Nachwuchshoffnung im Mercedes-AMG Team Landgraf.







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