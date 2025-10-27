MSC hat alles im Griff 174 Teilnehmer bei Geländefahrt in Kempenich 27.10.2025, 12:58 Uhr

i Ganz schön matschig ging es zu bei der Mittelrheinischen Geländefahrt des MSC Kempenich. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

174 Endurofahrer haben bei der 73. Auflage der Mittelrheinischen Geländefahrt mitgemacht. Der MSC Kempenich hatte alles einmal mehr bestens organisiert.

Rundum zufrieden war Wolfgang Müller, der Vorsitzende des MSC Kempenich, mit der 73. Auflage der Mittelrheinischen ADAC Geländefahrt. Zwar mussten die Lokalmatadoren, also die Endurofahrer des MSC, vorzeitig die Segel streichen (Müller: Da hat vielleicht etwas die Fitness gefehlt), aber mit 174 Startern konnte der traditionsreiche Motorsportclub zufrieden sein.







