Motorsport auf dem Nürburgring 1000-km-Rennen schreibt wieder Geschichte(n) Jürgen C. Braun 23.09.2025, 11:02 Uhr

i Das Duell Porsche gegen BMW dominierte auch in diesem Jahr das 1000-km-Rennen. Jürgen C. Braun

1000 Kilometer über den Nürburgring: Der Motorsport-Klassiker in der Eifel bot wieder jede Menge Hochklassiges und Ausgefallenes.

Zum großen Nürburgring-Klassiker, dem mittlerweile 72 Jahre alten 1000-Kilometer-Rennen, hatte der Spätsommer noch einmal all seine Kraft in die Kurven und Steigungen der legendären „Grünen Hölle“ gelegt. Bei strahlendem Sonnenschein gingen rund 100 Teams, eine bunte Mischung vieler rennerprobten Marken aus sieben Jahrzehnten auf die Strecke, auf der im Laufe der Jahrzehnte alle großen Rennlegenden mit zu Dramen, Anekdoten und Geschichten ...







