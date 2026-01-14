Beim 9. Wajos-Cup in Ediger-Eller sind 90 Männer und 20 Frauen am Samstag im Gemeindehaus am Start. Der Titelverteidiger hätte nichts dagegen, wenn ein anderer diesmal gewinnt.
Das zweite E-Dart-Turnier des Jahres 2026 kündigt sich in der COC-Region an – der Wajos-Cup des TuS Edegra im Gemeindehaus in Ediger-Eller. Dohr (dieses Jahr war Faid Austragungsort) machte mit seiner mittlerweile 18. Ausgabe wie immer den Anfang, Ediger-Eller hat genau halb so viele auf dem Buckel, begrüßt die Pfeilewerfer am Wochenende zum neunten Mal.