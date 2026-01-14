9. Wajos-Cup in Ediger-Eller Mertens ist die Titelverteidigung nicht so wichtig Sascha Wetzlar 14.01.2026, 09:00 Uhr

i Mario Mertens gewann im Vorjahr zum dritten Mal nach 2017 und 2018 den Wajos-Cup in seinem Heimatort Ediger-Eller. Als Mitorganisator des Turniers ist er gar nicht so erpischt auf die Titelverteidigung, wichtiger ist ihm ein reibungsloser Ablauf der Veranstaltung am Freitag und Samstag. Sascha Wetzlar

Beim 9. Wajos-Cup in Ediger-Eller sind 90 Männer und 20 Frauen am Samstag im Gemeindehaus am Start. Der Titelverteidiger hätte nichts dagegen, wenn ein anderer diesmal gewinnt.

Das zweite E-Dart-Turnier des Jahres 2026 kündigt sich in der COC-Region an – der Wajos-Cup des TuS Edegra im Gemeindehaus in Ediger-Eller. Dohr (dieses Jahr war Faid Austragungsort) machte mit seiner mittlerweile 18. Ausgabe wie immer den Anfang, Ediger-Eller hat genau halb so viele auf dem Buckel, begrüßt die Pfeilewerfer am Wochenende zum neunten Mal.







