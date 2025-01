E-Darts: Ediger-Ellerer jubelt Mertens findet seinen dritten Sieg „Wahnsinn“ Sascha Wetzlar 12.01.2025, 14:10 Uhr

i vor den Augen der Zuchauer und Mitspieler durfte Lokalmatador Mario Mertens in Ediger-Eller zum dritten Mal den Sieg beim E-Dart-Cup feiern. Mario Mertens. Marios Mertens

Der Sieger beim Wajos-E-Dart-Cup in Ediger-Eller war ein Lokalmatador. Der Turnierleiter Markus Kranz hatte es gefordert – und Mario Mertens setzte es um.

Der 8. Wajos-E-Dart-Cup des TuS Edegra Eller fand am ganz späten Samstagabend im Gemeindehaus sein Ende – und war, was die oberste Stufe des Siegertreppchens betrifft eine ortsinterne Sache.„Es wird nochmal Zeit, dass wieder ein Einheimischer das Turnier gewinnt„, ließ Turnierleiter Markus Kranz augenzwinkernd schon am frühen Nachmittag eine „Forderung“ durch das Mikrofon fallen, die zehn Stunden später tatsächlich eintreffen sollte. Sein ...

