DSC Bandits Kastellaun Max Hopps Ex-Klub sorgt derzeit für reichlich Furore Sascha Wetzlar 18.12.2025, 16:00 Uhr

i Max Hopp jubelt nach seinem Erstrundensieg bei der WM in London - und das freute auch seine ehemaligen Teamkameraden bei den DSC Bandits Kastellaun. Die Hunsrücker schreiben derzeit ihre eigene Darts-Erfolgsstory. John Walton/dpa. picture alliance/dpa/PA Wire

Die Darts-WM in London ist im vollen Gange, darauf blicken auch die Akteure der DSC Bandits Kastellaun mit großer Neugier – auch weil mit Max Hopp (steht in Runde zwei) und Niko Springer (schon ausgeschieden) zwei „Ex-Banditen“ dort mitmischen.

In London fliegen dieser Tage wieder die Pfeile im altehrwürdigen Alexandra Palace – liebevoll “Ally Pally” genannt – und für jeden Dartspieler der Tempel des Dartsports schlechthin. Die PDC (Professional Darts Corporation) sucht wie jedes Jahr ihren Weltmeister und wird ihn nach dem Finale am 3.







Artikel teilen

Artikel teilen