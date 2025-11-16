Fünf Rennen im Angebot Zweiter Serien-Lauf startet am Samstag in Schwollen 16.11.2025, 10:25 Uhr

i Max Kirschbaum von der LG Ohmbachsee gewann das erste Rennen der OIE-Nahe-Crosslaufserie in Weierbach und ist am Samstag auch in Schwollen gemeldet. Michael Greber

226 Läuferinnen und Läufer gingen beim ersten Lauf der OIE-Nahe-Crosslauf-Serie in Weierbach an den Start. Der SV Schwollen, der am Samstag den zweiten Lauf ausrichtet, hofft auf eine ähnliche Teilnehmerzahl.

Am Samstag steht bereits der zweite Lauf der OIE-Nahe-Crosslauf-Serie auf dem Programm. Nach dem ersten Rennen – dem Peter-Drey-Lauf des TV Oberstein in Weierbach – geht es diesmal rund um das Sportgelände des SV Schwollen auf die Strecke.Ganz besonders freut sich die Breitensportbeauftragte und gleichzeitig für das Laufevent in Schwollen verantwortliche Claudia Moser, die sich bereits seit Jahren aktiv dem Laufsport widmet.







