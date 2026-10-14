Mehr als 200 Läufer am Start Zweiter Damscheider Kuckuckstrail mit doppelten Siegern Holger Teusch 14.10.2026, 16:05 Uhr

i Bei den Männern war das Podium über die 9,5 Kilometer am Ende doppelt besetzt, weil die Top 3 beim Kuckuckstrail in Damscheid falsch geleitet wurden. Insgesamt Schnellster war Felix Müller (Mitte) von der LLG Hunsrück. Dirk Müller

Mehr als 200 Läufer kamen beim zweiten Kuckuckstrail rund um Damscheid ins Ziel. Auf der 9,5-Kilometer-Strecke war das Männer-Podium gleich doppelt besetzt, weil ein Streckenposten die Top 3 fehlleitete.

Wer den Kuckuckstrail des SV Damscheid nach der Premiere 2024 und dem ausgefallenen Lauf im vergangenen Jahr abgeschrieben hatte, lag gründlich daneben. Mehr als dreimal so viele Teilnehmer wie vor zwei Jahren kamen ins Ziel. „Wir sind super zufrieden und haben viel Lob bekommen.







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