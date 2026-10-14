Mehr als 200 Läufer kamen beim zweiten Kuckuckstrail rund um Damscheid ins Ziel. Auf der 9,5-Kilometer-Strecke war das Männer-Podium gleich doppelt besetzt, weil ein Streckenposten die Top 3 fehlleitete.
Lesezeit 2 Minuten
Wer den Kuckuckstrail des SV Damscheid nach der Premiere 2024 und dem ausgefallenen Lauf im vergangenen Jahr abgeschrieben hatte, lag gründlich daneben. Mehr als dreimal so viele Teilnehmer wie vor zwei Jahren kamen ins Ziel. „Wir sind super zufrieden und haben viel Lob bekommen.