Fast 600 Finisher und viele zufriedene Gesichter gab es beim Hunsbuckel-Trail HuBuT in Laubach. Die Organisatoren denken schon an das Rennen 2027 – und an das Ende nach dann zehn Jahren.
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Vielleicht wird es 2027 so ähnlich, wie zehn Jahre zuvor, als der Hunsbuckel-Ultratrail aus der Taufe gehoben wurde: „Ursprünglich wollten wir nur fünf Veranstaltungen machen“, erinnert sich Torsten Franz an die Anfangszeit des HuBuT. „Es war auch der Gedanke da, den Lauf nur ein übers andere Jahr zu veranstalten.