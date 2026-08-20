Hunsbuckel-Trail in Laubach
Zum Zehnjährigen 2027 sollen es 100 Meilen werden
Torsten Franz als Sprecher des HuBuT-Organisationsteams ist selbst auf Landschaftsläufen wie hier beim Eifelmarathon unterwegs u
Torsten Franz als Sprecher des HuBuT-Organisationsteams ist selbst auf Landschaftsläufen wie hier beim Eifelmarathon unterwegs und erzählt, was man für das HuBuT-Jubiläum, 2027 plant.
Holger Teusch

Fast 600 Finisher und viele zufriedene Gesichter gab es beim Hunsbuckel-Trail HuBuT in Laubach. Die Organisatoren denken schon an das Rennen 2027 – und an das Ende nach dann zehn Jahren.

Lesezeit 4 Minuten
Vielleicht wird es 2027 so ähnlich, wie zehn Jahre zuvor, als der Hunsbuckel-Ultratrail aus der Taufe gehoben wurde: „Ursprünglich wollten wir nur fünf Veranstaltungen machen“, erinnert sich Torsten Franz an die Anfangszeit des HuBuT. „Es war auch der Gedanke da, den Lauf nur ein übers andere Jahr zu veranstalten.
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