Der Volksbank-Stadtlauf in Bad Ems genießt in der Szene nicht nur wegen seiner idyllisch durch den Kurpark führenden Strecke einen ausgesprochen guten Ruf. Das Running Team gilt zudem als guter Organisator des Events.

In knapp vier Wochen ist es wieder soweit. Dann wird Bad Ems, die charmante Kurstadt an der unteren Lahn, einmal mehr zum Eldorado der Freunde des Ausdauersports. Die 17. Auflage des Volksbank-Stadtlaufs lockt am Samstag, 10. Mai, wieder in die Welterbestadt.

Seit Jahren fester Platz im Veranstaltungskalender

„Unsere Veranstaltung ist aus dem Bad Emser Kalender längst nicht mehr wegzudenken und nimmt seit Jahren einen festen Platz ein“, sagt Michael Spandau, Vorsitzender des Running Team Bad Ems, das das Event seit jeher so gut organisiert, dass der Stadtlauf über die Grenzen des Rhein-Lahn-Kreises hinaus einen ausgezeichneten Ruf genießt. Immer am zweiten Samstag im Mai verwandelt sich das historische Kurviertel für einen Tag in eine stimmungsvolle Sportarena – buchstäblich ein Kraftakt für die Helferschar des Vereins. „Ohne die großartige Unterstützung durch die Stadt könnten wir aber den Stadtlauf aber nicht stemmen“, betont Spandau und erwähnt explizit die Hilfe durch den Bauhof.

Der Running Team-Vorsitzende macht aber auch deutlich, wie wertvoll und unverzichtbar Sponsoren für die Veranstaltung sind. „Neben unserem Titelsponsor Volksbank unterstützen uns einige Bad Emser Unternehmen. Dafür sind wir dankbar. Denn die Kosten für Absperrgitter, Bierbankgarnituren, Beschallungsanlage, Zeitmessung und Preise, um nur einige zu nennen, sind nicht unerheblich“, so Spandau, der auch die Kooperation mit der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau und der Staatsbad GmbH lobt.

Dass der Stadtlauf so beliebt ist, wundert nicht. Denn malerischer könnte die Strecke wahrlich kaum sein. Es geht einmal mehr entlang der Lahn vorbei an Kurhotel und Spielbank durch den Kurpark. „Das ist der vielleicht schönste Stadtlauf in Deutschland“, sagt Bürgermeister Oliver Krügel und erwähnt, dass der Lauf praktisch die beiden Welterbe in Bad Ems (Great Spa Towns of Europe und Limes) berührt. „Das Streckenprofil ist für Ambitionierte bestzeitenfähig und in jedem Fall Garant für schnelle Zeiten“, betont der Stadtbürgermeister, der selbst auch schon einige Male mitgelaufen ist.

Es dürfte an jenem 10. Mai nur für die ambitioniertesten Läufer darum gehen, eine Bestzeit hinzulegen. Vielmehr steht das Erlebnis, sich gemeinsam vor malerischer Kulisse zu bewegen, für den überwiegenden Teil der Läufer im Vordergrund. Die Verantwortlichen betonen stolz, dass die rege Teilnahme von Kindern und Jugendlichen abermals einen hohen Stellenwert genießt. Ein bedauerliches Fragezeichen aber bleibt noch stehen: Ob die Stiftung Scheuern wieder mit einem großen Team in Bad Ems dabei sein wird, ist unklar. Viele Jahre war es ein vertrautes Bild, dass die Menschen mit Beeinträchtigung mit ihrem Betreuer Günther Mesloh mit von der Partie waren und im Anschluss gemeinsam mit allen Sportlern zusammengesessen haben. Doch nachdem Mesloh in Ruhestand ist, herrscht noch Ungewissheit. „Der Stadtlauf soll ein Vorzeige-Objekt für Inklusion bleiben. Daher würden wir es außerordentlich bedauern, wenn am 10. Mai unsere Freunde aus Scheuern fehlen würden. Sie gehören hier einfach dazu“, hoffen der langjährige RT-Vorsitzende Jürgen Zanger, der einst den Stadtlauf mit seiner vielköpfigen Crew ins Leben gerufen hatte, wie auch Günther Groß, der Vertreter des Titelsponsors, dass die Verantwortlichen der Stiftung Scheuern noch eine gute Lösung finden, um ihren Schützlingen das besondere sportliche Erlebnis zu ermöglichen und für Abwechslung im oft nicht einfachen Alltag der beeinträchtigten Menschen zu sorgen. Groß betonte: „Es ist toll, bei dieser einzigartigen Veranstaltung dabei zu sein und sich vor dieser Kulisse bei hoffentlich schönem Wetter gemeinsam sportlich zu betätigen.“

Zum tollen Bild gehört seit Jahren auch der Nachwuchs, den es in Zeiten, in denen Bewegungsmangel zu beklagen ist, an den Sport heranzuführen gilt. „Da wollen wir weiter für Impulse sorgen und erneut ein Zeichen gegen Bewegungsmangel setzen“, sagt Spandau. Besonders viel Gewusel wird bei den Bambini herrschen. Der Kinderlauf, an dem wieder zahlreiche Kitas nahezu komplett teilnehmen und bei dem selbst schon Einjährige (in Begleitung ihrer Eltern mit einer Startnummer unterwegs sind, wird in mehreren Wellen gestartet, damit sich das Gedränge in Grenzen hält. „Für Bambini- und Schülerläufe fallen dank unserer Sponsoren keine Startgebühren an, außerdem erhalten alle Kita-Kinder eine Urkunde und einen Preis“, macht der Running Team-Frontmann Lust aufs Mitmachen. Sicherlich werden wieder etwa 250 Kita-Kinder und sehr viele Schüler beim Stadtlauf dabei sein. Aus der Bad Emser Freiherr-vom-Stein-Schule sind bereits 130 Anmeldungen eingegangen. „Schulen können sich gerne in einem kleinen Pagodenzelt präsentieren“, ermuntert Michael Spandau die Schulen zum Start in Bad Ems.

Nach einer Pause gibt es in diesem Jahr auch wieder Team-Wertungen mit jeweils fünf Startern (egal ob Frauen, Männer oder gemischt). Der Volksbank Stadtlauf Bad Ems wird dann so etwas wie ein Laufsteg für Firmen, die garantiert – anders als bei großen Massenveranstaltungen – von den Zuschauern wahrgenommen werden.

Gerechnet wird mit etwa 600 Läufern. Anmeldeschluss im Internet unter www.rt-bad-ems.de ist am Mittwoch, 7. Mai. Ob für Kurzentschlossene Läufer die Gelegenheit zu Nachmeldungen besteht, entscheidet das Running Team Bad Ems nach dem Anmeldeschluss.

Das Programm des Bad Emser Volksbank-Stadtlaufs

14.10 Uhr: Bambini-Lauf über 250 Meter (in mehreren Wellen).

14.30 Uhr: Walking über 5 Kilometer.

15.30 Uhr: Lauf über 1 Kilometer für Mädchen und Jungen der Altersklassen U10 bis U16.

16 Uhr: Lauf über 10 Kilometer (Senior/innen, Frauen, Männer, Jugend U16, U18 und U20.

17.15 Uhr: Jedermann-Lauf über 5 Kilometer (Frauen, Männer, Jugend U14 und U16.