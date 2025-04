Toller Resonanz erfreute sich einmal die traditionelle Bahneröffnung der LG Lahn-Aar-Esterau auf der Zentralen Sportanlage am Diezer Wasserwäldchen. Dabei zeigten die Talente teils sehr gute Leistungen, die auf eine starke Saison hoffen lassen.

Mehr als 400 Sportler, die sich in Starterfeldern von bis zu 32 Teilnehmern testen wollten, sowie mehrere Hundert Eltern, Betreuer und Zuschauer begrüßte die LG Lahn-Aar-Esterau zur Bahneröffnung auf der Zentralen Sportanlage in Diez. Gleich zu Saisonbeginn purzelten bereits zahlreiche Bestleistungen.

Die sportlich hochwertigste Leistung erzielte dabei Finn Hauck (LAZ Kreis Würzburg, U18) im Hochsprung. Er übersprang 1,91 Meter und qualifizierte sich damit bereits für die DM. Der gleichaltrigen Anna Charlotte Kölbach (LG Westerwald/13,44) hingegen fehlten lediglich 6 Zentimeter zum begehrten DM-Ticket.

Die Wettbewerbe in Sprint- und Weitsprung wurden durch kalten, zum Teil böigen Gegenwind beeinflusst. Leo Hassel (LG Sieg, U18) überquerte die Ziellinie über 100 Meter nach 12,26 Sekunden und sprang 5,34 Meter weit. Aart Brünner (LG Lahn-Aar-Esterau, M15) lief 12,39 Sekunden, sprang 5,38 Meter weit, im Schersprung 1,59 Meter hoch und steigerte sich mit der Kugel im sechsten Versuch auf 13,52 Meter. Sein Vereinskamerad Noah Schiele sprintete bei seinem Debüt über 100 Meter 13,64 Sekunden, sprang erstmals 1,51 Meter hoch und freute sich über 4,94 Meter im Weitsprung, wenn auch knapp an der 5-Meter-Grenze vorbei. Ebenso groß war die Freude des Dierdorfers Akram Alatleh über seinen Sieg im Hochsprung mit 1,59 Metern, nachdem er Noah Schiele im Weitsprung knapp den Vortritt lassen musste.

Spannend verliefen die 800 Meter, die Janne Dötsch (LG Westerwald) in guten 2:22,22 min knapp vor Konstantin Hofmann (SC Oberlahn, alle M14) in 2:22,68 Minuten gewann. Damit liefen sie an diesem Tag die zweit- bzw. drittschnellste Zeit über diese Strecke, denn schneller war nur der drei Jahre ältere Lias Ben Fries (TV Bad Ems/2:21,72).

Über 75 Meter lag Maximilian Mohr (TV Michelbach) in 10,79 Sekunden eine Zehntel vor Moritz Dittmar (Diezer TSK Oranien), siegte im Hochsprung mit 1,43 Meter vor Mats Mares (TSK/1,39) und Max Holzhäuser (1,35). Über 800 Meter konnte Till-Bjarne Thielmann (beide LG LAE) lange dem späteren Sieger Jonathan Leiss (TSV Emmelshausen/2:29,12) folgen, musste danach abreißen lassen. Thielmann freute sich jedoch über seine Steigerung auf 2:42,24 Minuten. Im Ballwurf siegte Moritz Dittmar mit 47 Metern vor Max Holzhäuser (45). Schneller als die 13-Jährigen lief der Saarländer Jonas Kaufmann (TV Bliesen, M12) mit 10,75 Sekunden über 75 Meter. Mit 1,43 Metern im Hoch- und 4,39 Metern im Weitsprung trug sich Noah Heinbach (VfL Marburg) zweimal in die Siegerliste ein. Erst die drittbeste Weite von vier Versuchen entschied im Ballwurf den Sieg für Levi Schmidt (SG DJK Hattersheim) vor Robin Strüder (LG Sieg, alle M12, beide 42).

Jannik Maaser (LG LAE) siegte überlegen über 50 Meter in 8,07 Sekunden sowie im Weitsprung (4,30 Meter). Höhengleich belegte er hinter Malte Fege (1,23 Meter) im Hochsprung Platz 2, nachdem Fege (beide M11) auch den Schlagballwurf mit 33 Metern gewonnen hatte. In der M10 siegte Malte Dittmar (beide TSK) mit 34,5 Metern. Enya Fetter (TuS Niederneisen, W10) siegte mit 8,46 Sekunden über 50 Meter und 3,71 Metern im Weitsprung, während sie im Hochsprung mit 1,09 Meter Maya Steeg (LAZ Kreis Würzburg/1,17) den Vortritt lassen musste.

Nur um 1 Hundertstel geschlagen belegte Neele Böhm (TSK, W12) in 11,45 Sekunden über 75 Meter ebenso Platz 2 wie im Ballwurf (34 Meter), einen halben Meter hinter Lia Neumann (LG Sieg). Starker Konkurrenz stellte sich Lina Höller (TSK, W13). Mit 1,35 Metern im Hochsprung (Platz 3) und 4,40 Metern im Weitsprung (5.) zeigte sie ihre besten Leistungen. Hier dominierten Magdalena Schuh (LG Kreis Ahrweiler) mit 10,62 Sekunden über 75 Meter und 4,73 Meter im Weitsprung, Greta Enners (LG Westerwald) mit 1,47 Metern im Hochsprung und Maja Rockenbach (TSV Emmelshausen) mit 2:41,78 Minuten über 800 Meter.

Parallel absolvierten 24 Kila-Mannschaften der U8 und U10 ihren Vierkampf mit Sprint, Hindernislauf, Wechselsprüngen bzw. Einbeinhüpferstaffel und Schlagwurf mit Flatterbällen.