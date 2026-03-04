RLP-Meisterschaft Straßenlauf Yannick Pütz macht Haken hinter Fünf-Kilometer-Titel Holger Teusch 04.03.2026, 11:24 Uhr

i Premiere für Yannick Pütz: Der 28-jährige Greimersburger gewann im Trikot des PST Trier erstmals den rheinland-pfälzischen Straßenlauftitel über fünf Kilometer. Holger Teusch

Der Greimersburger Yannick Pütz hat in Föhren bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Straßenlauf das Rennen über fünf Kilometer gewonnen und sich damit zum Landesmeister gekürt.

Jetzt kann er auch einen Haken hinter den Fünf-Kilometer-Titel machen, sagt Yannick Pütz und lacht. Bei den rheinland-pfälzischen Straßenlauf-Meisterschaften auf den Straßen und Parkwegen des IRT Föhren setzte sich der aus Greimersburg stammende Läufer erstmals bei einer Meisterschaft auf der kürzesten Straßenlaufdistanz durch.







