RLP-Meisterschaft Straßenlauf
Yannick Pütz macht Haken hinter Fünf-Kilometer-Titel
Premiere für Yannick Pütz: Der 28-jährige Greimersburger gewann im Trikot des PST Trier erstmals den rheinland-pfälzischen Straßenlauftitel über fünf Kilometer.
Holger Teusch

Der Greimersburger Yannick Pütz hat in Föhren bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Straßenlauf das Rennen über fünf Kilometer gewonnen und sich damit zum Landesmeister gekürt.

Jetzt kann er auch einen Haken hinter den Fünf-Kilometer-Titel machen, sagt Yannick Pütz und lacht. Bei den rheinland-pfälzischen Straßenlauf-Meisterschaften auf den Straßen und Parkwegen des IRT Föhren setzte sich der aus Greimersburg stammende Läufer erstmals bei einer Meisterschaft auf der kürzesten Straßenlaufdistanz durch.

