Der Greimersburger Yannick Pütz hat in Föhren bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Straßenlauf das Rennen über fünf Kilometer gewonnen und sich damit zum Landesmeister gekürt.
Jetzt kann er auch einen Haken hinter den Fünf-Kilometer-Titel machen, sagt Yannick Pütz und lacht. Bei den rheinland-pfälzischen Straßenlauf-Meisterschaften auf den Straßen und Parkwegen des IRT Föhren setzte sich der aus Greimersburg stammende Läufer erstmals bei einer Meisterschaft auf der kürzesten Straßenlaufdistanz durch.