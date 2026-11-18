Crosslauf-Titelkampf in Pfalz Yannick Pütz Landes-Vizemeister nach DM-Enttäuschung Holger Teusch 18.11.2026, 10:54 Uhr

i Obwohl diesmal nur Landesvizemeister im Crosslauf ist der Greimersburger Yannick Pütz mit dem Ergebnis bei den Rheinland-Pfalz-Crosslaufmeisterschaften nach einem enttäuschenden Sommer zufrieden und blickt optimistisch in die Zukunft. Holger Teusch

Horst Schümmer aus Neuhof ist in der Altersklasse M65 wieder Rheinland-Pfalz-Meister im Crosslauf geworden. Für den Greimersburger Yannick Pütz war der zweite Platz auf der Männer-Mittelstrecke in Herxheim ebenfalls ein Erfolg.

Auch wenn Horst Schümmer weiterhin im familieneigenen Betrieb in Kaisersesch mitarbeitet, der 68-Jährige ist der schnellste rheinland-pfälzische Crossläufer im Rentenalter. Bei den Landesmeisterschaften in Herxheim setzte sich der 68-jährige Schümmer in der Pfalz über fünf Kilometer in 21:52 Minuten klar gegen Vorjahresgewinner Gilbert Schiltz (LG Meulenwald Föhren/22:34) und Klaus Hirschinger (LG Kapellen-Drusweiler/22:40) durch.







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