Yannick Pütz gewinnt Landestitel zum dritten Mal

Der Greimersburger Yannick Pütz dominiert in Laubach im Hunsrück auf der Mittelstrecke bei den Crosslauf-RLP-Meisterschaften und freut sich jetzt auf die Deutsche Meisterschaft in Darmstadt.
Lesezeit 2 Minuten
Seinen dritten Rheinland-Pfalz-Meistertitel auf der Crosslauf-Mittelstrecke hat Yannick Pütz gewonnen. Den Hattrick kann der für den PST Trier startende Greimersburger im kommenden Jahr perfekt machen. Dann allerdings nicht wie bisher (2021, 2024 und 2025) in Laubach im Hunsrück, sondern voraussichtlich in der Pfalz.