Crosslauf-RLP-Meisterschaften Yannick Pütz gewinnt Landestitel zum dritten Mal Holger Teusch 18.11.2025, 12:19 Uhr

i Yannick Pütz aus Greimersburg, der für den PST Trier startet, feierte in Laubach im Hunsrück seinen dritten Rheinland-Pfalz-Meistertitel auf der Crosslauf-Mittelstrecke mit einem Start-Ziel-Sieg. Holger Teusch

Der Greimersburger Yannick Pütz dominiert in Laubach im Hunsrück auf der Mittelstrecke bei den Crosslauf-RLP-Meisterschaften und freut sich jetzt auf die Deutsche Meisterschaft in Darmstadt.

Seinen dritten Rheinland-Pfalz-Meistertitel auf der Crosslauf-Mittelstrecke hat Yannick Pütz gewonnen. Den Hattrick kann der für den PST Trier startende Greimersburger im kommenden Jahr perfekt machen. Dann allerdings nicht wie bisher (2021, 2024 und 2025) in Laubach im Hunsrück, sondern voraussichtlich in der Pfalz.







