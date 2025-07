Friedhelm Gumm, der Vorsitzende des TuS Horn, sieht der 34. Auflage des Honiglaufs mit viel Freude entgegen. „Es sieht gut aus“, sagt Gumm – und meint damit nicht nur das Wetter. Aber das natürlich auch.

„Es sind so um die 25 Grad gemeldet“, sagt Gumm – und ist froh, dass das Thermometer nicht in die Gefilde steigt wie am Mittwoch oder Ende der 2010er-Jahre: „Vor sechs, sieben Jahren hatten wir über 30 Grad um 16 Uhr, da mussten wir die Läufe nach hinten in den Abend verschieben.“ Die Gefahr besteht dieses Mal nicht, die Läufe sollten wie geplant über die Bühne gehen: Um 1 6 Uhr geht es mit dem Kinderlauf der MU8/U10 über 500 Meter los, dann geht es eng getaktet so weiter: 16.02 Uhr Kinderlauf WU8/U10 über 500 Meter, 16.15 Uhr Jugendlauf weiblich und männlich U12 bis U16 über 1000 Meter, 16:30 Uhr Bambinilauf 2020 und jünger über 150 Meter, 17 Uhr 5-Kilometer-Lauf ab U14, 17.02 Uhr 5-Kilometer-Walk, 18.15 Uhr Honiglauf ab U18 über 10.000 Meter.

Meldezahlen stimmen zuversichtlich

25 Grad gemeldet – und auch andere Meldezahlen stimmen die Horner zuversichtlich. „Es werden wieder viele da sein, auch etliche bekannte Läufer“, sagt Gumm, der sich besonders über eine Tatsache freut: „Wir sind froh, dass so viele Kinder da sind trotz des Ferienbeginns.“ Im Vorjahr waren es rund 280 Starter, mit denen der TuS vollauf zufrieden war. Und es sieht so aus, als könnte der 34. Honiglauf an diesen Zahlen kratzen.

Am Sieg kratzte im Vorjahr überraschend ein Fußballer der SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach mit Niklas Kneip. Der Bickenbacher musste sich letztlich nur Martin von Roeder geschlagen geben. Kneip ist heuer wieder dabei über 10.000 Meter, einige seiner Teamkollegen laufen die 5000 Meter. Einer indes läuft beide Strecken und dürfte auf beiden zum ganz heißen Favoritenkreis gehören: Thierry van Riesen von der LG Rhein-Wied, der 2022 in Horn beide Läufe gewann, der gebürtige Niederländer lief 35:06 über 10.000 und 17:57 davor über 5000 Meter. Van Riesen könnte also wieder zum Honiglauf-Riesen werden.