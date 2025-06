Wird die 13. Auflage des Sohrener Sommerlaufs zu einer Hitzeschlacht? Mehr als 30 Grad sind zumindest gemeldet am Sonntag, wenn sich die Läufer aus Nah und Fern auf die verschiedenen Strecken begeben. Der Vorteil: Die ersten Läufe starten bereits um 9.30 Uhr, die Hauptläufer über 10.000 Meter (Start 11.10 Uhr) dürften auch der größten Hitze entgehen.

Leo Poss vom veranstaltenden TuS Sohren ist optimistisch und bewertet auch die „13“ nicht als unheilvoll. „Die nehmen wir mal als Glückszahl“, schmunzelt Poss, „wir nehmen es aber, wie es kommt.“ Poss weiß, dass „die Hitze möglicherweise einige Ältere davon abhält zu starten, aber die Strecke führt viel durch den Wald, da spenden die Bäume Schatten.“ Diese Strecke – beim Hauptlauf wird zweimal die Fünf-Kilometer-Runde in Angriff genommen – ist leicht verändert in diesem Jahr. „Durch Baustellenfahrzeuge ist die Strecke an einer Stelle außerhalb des Orts arg ramponiert, da mussten wir eine Umleitung vornehmen. Wir haben die Länge angepasst, wir finden die Strecke reizvoll, sie ist etwas herausfordernd an manchen Stellen, aber noch recht schnell.“

Vorjahressieger noch nicht gemeldet

Ob jemand die 10.000 Meter so schnell läuft wie Benedikt Althoff vom TuS Bengel 2024, bleibt abzuwarten. In der Startliste steht der Sieger des vergangenen Jahres noch nicht, mit 34:37 ließ es die Konkurrenz um mehr als drei Minuten hinter sich. Poss und seinen Mitstreitern geht es aber längst nicht nur um die Bestzeiten. „Unsere Motivation ist immer, die Jungen vom Smartphone und die Alten von der Couch wegzukriegen“, sagt er, „die sportliche Aktivität an sich ist wichtig.“

Die Teilnehmerzahl könnte sich wieder zwischen 150 und 200 Teilnehmern bewegen, damit wären sie beim TuS sicherlich schon zufrieden. „Wir haben uns kein Limit gesetzt, weder nach unten noch nach oben“, erklärt Poss und ergänzt: „Wir freuen uns über jeden, der den Weg zur Sohrener Sporthalle findet.

Die Startzeiten in Sohren

3. Sommerlauf in Sohren am Sonntag: 9.30 Uhr Walking 5 und 10 Kilometer; 10 Uhr Kinderlauf 500 Meter U8-U10 (Jahrgang 2016-2019); 10.10 Uhr Kinderlauf 1000 Meter U8-U10 (Jahrgang 2016-2019); 10.20 Uhr Jugendlauf 2000 Meter U12-U16 (Jahrgang 2010-2015); 10:40 Uhr Bambinilauf 150 Meter (Jahrgang 2020-2022); 11.10 Uhr Jedermannlauf 5000 Meter (Jahrgang 2013 und älter) und Hauptlauf 10.000 Meter Hauptlauf (Jahrgang 2009 und älter).