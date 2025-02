Ehrung der Besten „Wir sind stolz auf unsere Athleten“ Klaus Föhrenbacher 12.02.2025, 10:19 Uhr

i Stolz präsentieren die Sportler des Jahres im Festsaal des Einrichmuseums in Katzenelnbogen ihre Medaillen und Urkunden. Sibylle Föhrenbacher

Einmal mehr einiges zu bieten hatten die stärksten Leichtathleten der heimischen Vereine in der abgelaufenen Saison. Der Kreisvorsitzende nutzte unlängst im Festsaal des Einrichmuseums in Katzenelnbogen die Gelegenheit die Top-Leute zu ehren.

Der Leichtathletik-Kreis würdigte unlängst im Festsaal des Einrichmuseums in Katzenelnbogen seine erfolgreichsten Aktiven der Saison 2024.Als „Mannschaft des Jahres“ wurde die 3 x 800 m – Staffel der LG Lahn-Aar-Esterau geehrt, die in der Besetzung Oskar Jüngst, Henry Herpel und Max Holzhäuser bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften nahe an den U14-Kreisrekord herangelaufen waren.

