Ausrichter TuS Germania Fischbacherhütte lädt wieder ein: Der Föschber Radweglauf steht auf dem Programm. Die Temperaturen sind nicht so gut wie im frühlingshaften Vorjahr gemeldet, doch die Top-Athleten wollen Wind und Wetter dennoch trotzen.
Lesezeit 2 Minuten
Der 38. Ausdauer-Cup 2026 geht in die nächste Runde. Nach dem Auftakt der Laufserie in den Kreisen Altenkirchen, Siegen-Wittgenstein und Olpe beim Asdorflauf in Wehbach sind die Volksläufer zum zweiten Mal in Folge im Kreis Altenkirchen am Start.