2. Lauf im Ausdauer-Cup 2026 Wie schnell werden die Zeiten beim Föschber Radweglauf? Frank Steinseifer 18.02.2026, 17:39 Uhr

i Im Jahr 2018 – da war der Föschber Radweglauf noch Bestandteil der Ausdauer-Winter-Cup-Serie – lieferten sich Jonas Hoffmann (Nr. 1) und sein Vereinskollege Simon Huckestein bis ins Ziel einen harten Zweikampf. Im Ziel stand die bis heute gültige Rekordzeit von 31:05 Minuten. Am Samstag ist der Triathlet Jonas Hoffmann erneut am Start. Kann er auch bei winterlichen Bedingungen seinen eigenen Rekord brechen. Frank Steinseifer

Ausrichter TuS Germania Fischbacherhütte lädt wieder ein: Der Föschber Radweglauf steht auf dem Programm. Die Temperaturen sind nicht so gut wie im frühlingshaften Vorjahr gemeldet, doch die Top-Athleten wollen Wind und Wetter dennoch trotzen.

Der 38. Ausdauer-Cup 2026 geht in die nächste Runde. Nach dem Auftakt der Laufserie in den Kreisen Altenkirchen, Siegen-Wittgenstein und Olpe beim Asdorflauf in Wehbach sind die Volksläufer zum zweiten Mal in Folge im Kreis Altenkirchen am Start.







