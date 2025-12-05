Finale Cross-Serie in Alflen Werner Linden: Vom Torwart zum Nikolauslauf-Sieger Holger Teusch 05.12.2025, 13:44 Uhr

i Das war das Schlüsselerlebnis: 2016 siegte Lokalmatador Werner Linden (124) beim Nikolaus-Crosslauf des SV Schwarz-Weiß Alflen vor dem favorisierten Vadim Penner (HSC Gamlen, vorn). Holger Teusch

Am Sonntag findet der Nikolaus-Crosslauf des SV Schwarz-Weiß Alflen zum 46. Mal statt. Mit dabei ist Lokalmatador Werner Linden. Bis 47 spielte er leidenschaftlich im Fußballtor, dann gewann er den Nikolauslauf und wurde RLP-Berglaufmeister.

Es ist ja die lauffaulste Position im Fußball, sagt Werner Linden. Als er zwischen den Pfosten stand, war der mittlerweile 60-Jährige aus Alflen vielleicht der ausdauerndste Torwart der Region. „In der Saisonvorbereitung wurde ja auch gelaufen“, erinnert er sich: „Ich habe immer schon zwei Wochen vorher angefangen mit Läufen.







Artikel teilen

Artikel teilen