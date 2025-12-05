Werner Linden: Vom Torwart zum Nikolauslauf-Sieger 

Am Sonntag findet der Nikolaus-Crosslauf des SV Schwarz-Weiß Alflen zum 46. Mal statt. Mit dabei ist Lokalmatador Werner Linden. Bis 47 spielte er leidenschaftlich im Fußballtor, dann gewann er den Nikolauslauf und wurde RLP-Berglaufmeister.
Lesezeit 3 Minuten
Es ist ja die lauffaulste Position im Fußball, sagt Werner Linden. Als er zwischen den Pfosten stand, war der mittlerweile 60-Jährige aus Alflen vielleicht der ausdauerndste Torwart der Region. „In der Saisonvorbereitung wurde ja auch gelaufen“, erinnert er sich: „Ich habe immer schon zwei Wochen vorher angefangen mit Läufen.