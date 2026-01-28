Kreis Birkenfeld gut vertreten Werfer ermitteln in Alzey ihre Wintermeister 28.01.2026, 17:34 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Uwe Bumann

Weiter geht es im Meisterschaftsreigen für die Leichtathleten. Dieses Mal sind in Alzey die Werfer gefordert.

Eine Woche nach den Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Ludwigshafen finden am Samstag die nächsten Landesmeisterschaften statt. Im Alzeyer Wartbergstadion küren die Werfer im Hammer-, Diskus- und Speerwurf von der Altersklasse U16 bis zu den Erwachsenen (Männer und Frauen) ihre Winterwurfmeister.







