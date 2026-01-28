Kreis Birkenfeld gut vertreten: Werfer ermitteln in Alzey ihre Wintermeister
Kreis Birkenfeld gut vertreten
Werfer ermitteln in Alzey ihre Wintermeister
Weiter geht es im Meisterschaftsreigen für die Leichtathleten. Dieses Mal sind in Alzey die Werfer gefordert.
Lesezeit 1 Minute
Eine Woche nach den Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Ludwigshafen finden am Samstag die nächsten Landesmeisterschaften statt. Im Alzeyer Wartbergstadion küren die Werfer im Hammer-, Diskus- und Speerwurf von der Altersklasse U16 bis zu den Erwachsenen (Männer und Frauen) ihre Winterwurfmeister.