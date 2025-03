Wer sind die schnellsten Rheinland-Pfälzer?

Eine waschechte Premiere erlebt das Bad Kreuznacher Salinental am Sonntag. Erstmals werden Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Straßenlauf ausgetragen, und der Naheland-Lauf der Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach bietet den Rahmen dafür.

Naheland-Lauf? Da kommen Fragen auf, schließlich firmierte der Lauf über Jahrzehnte unter dem Namen Seppel-Kiefer-Gedächtnislauf. „Unsere Mitglieder haben den Antrag gestellt, den Lauf umzubenennen, und der Antrag wurde angenommen“, berichtet Jana Eisenbrandt, die Vorsitzendende der Lauffreunde. Sie betont: „Wir werden die Person Seppel Kiefer und ihr Lebenswerk auch weiter ehren, aber Seppel Kiefer kennt kaum noch einer. Deshalb war es an der Zeit, den Namen anzupassen. Wir sind die Lauffreunde Naheland und veranstalten den Naheland-Lauf. Damit können auch Menschen außerhalb von Bad Kreuznach etwas anfangen.“

„Das war ganz im Sinne der Pfälzer, zumal die Gespräche über einen kompletten Verband in Rheinland-Pfalz ja auch laufen und weit fortgeschritten sind.“ Jana Eisenbrandt

Die Einführung einer Rheinland-Pfalz-Meisterschaft im Straßenlauf hat ihren Hintergrund in der Fusion der Leichtathletikverbände Rheinland und Rheinhessen. Da lag es nahe, auch die Pfälzer mit ins Boot zu nehmen und gemeinsame Titelkämpfe anzubieten. „Das war ganz im Sinne der Pfälzer, zumal die Gespräche über einen kompletten Verband in Rheinland-Pfalz ja auch laufen und weit fortgeschritten sind“, sagt Jana Eisenbrandt, zugleich Leichtathletik-Kreisvorsitzende. Die Landestitel werden über fünf Kilometer und über die Halbmarathon-Distanz vergeben.

Die Tatsache, dass es am Sonntag um hochwertige Meisterschaften im Salinental geht, ist sicher auch ein Grund dafür, dass die Anmeldezahlen extrem hoch sind. 680 Läufer haben sich fest angemeldet, im Vorjahr waren es 532 gewesen. „Wahnsinn, was da an den letzten drei Tagen der Anmeldefrist noch alles eingegangen ist. Mit solch einer Resonanz haben wir nie gerechnet“, sagt Jana Eisenbrandt, die mit ihrem 40-köpfigen Helferteam nun dafür sorgen muss, dass alles reibungslos läuft.

Am Start droht ein Engpass

Sorgen bereit die Startsituation. Durch die Baustelle auf der Laufbahn gibt es dort eh schon einen Engpass, durch den nun noch mehr Läufer geschleust werden müssen. Die Lauffreunde haben darauf reagiert. Es wird bei den beiden Meisterschaftsrennen über fünf Kilometer und im Halbmarathon verschiedene Startblöcke geben. Die Meisterschaftsläufer mit Startpass des Deutschen Leichtathletik-Verbands sollen sich vorne einreihen, die Hobbyläufer weiter hinten. „Wir werden vor Ort auch an den gesunden Menschenverstand der Teilnehmer appellieren“, erklärt die Organisatorin, die den schnellsten Läufern auch mit Blick auf mögliche Rekorde freie Fahrt vom ersten Meter an garantieren möchte.

So nehmen drei Starter vom TV Alzey den Rheinland-Pfalz-Teamrekord über fünf Kilometer ins Visier. Eine Einzelbestleistung dürfte schwierig werden, da diese der Pariser Olympiastarter Samuel Fitwi hält. „Aber der Teamrekord ist laufbar“, sagt Jana Eisenbrandt. Über die Halbmarathon-Distanz dürfen sich Lokalmatadore Hoffnung auf eine gute Platzierung machen. Der LC 80 Bad Kreuznach schickt in Christoph Landvogt, Oliver Justus und Michael Blum ein ambitioniertes Trio ins Rennen.

Es gibt auch Läufe für Kinder

Eine weitere Maßnahme der Lauffreunde am Sonntag: Es wird im Stadion unterschiedliche Kanäle für die durchlaufenden Halbmarathonläufer und die startenden Athleten geben, damit es nicht zu Kollisionen kommt. Jana Eisenbrandt: „Auf der Strecke draußen verläuft sich das Ganze dann ja.“ Den Anfang machen die Halbmarathonläufer um 10 Uhr, es folgt um 10.15 Uhr der Lauf über fünf Kilometer und um 10.25 Uhr das Rennen über zehn Kilometer. Die amtlich vermessenen Strecken sind unverändert. Vom Stadion aus geht der Kurs, der je nach Distanz ein, zwei oder viermal gelaufen werden muss, an der Nahe entlang bis nach Bad Münster. An der Eisdiele ist die Wendemarke. Zurück geht es erneut an der Nahe, an den Salinen und am Schwimmbad vorbei bis zum Kanu-Stadion. Dort ist der nächste Wendepunkt, ehe ein weiterer Kilometer durchs Salinental bis zum Ziel im Stadion folgt. Vor den Langdistanzrennen stehen von 9.15 Uhr an noch Rennen über 400 und 1000 Meter für Kinder auf dem Programm.

Die Aussicht auf Titel und Medaillen ist laut Jana Eisenbrandt nicht der einzige Grund für das große Teilnehmeraufkommen. „Das Laufen boomt. Und da unsere Konkurrenzveranstaltung, der Frankfurter Halbmarathon, schon seit Jahresbeginn ausgebucht ist, kommen eben viele Halbmarathonis zu uns“, sagt die Laufexpertin. Vor drei Jahren waren es gerade mal 60 Läufer über 21,1 Kilometer, dieses Mal sind es 162. „Wir haben uns damals viele Gedanken gemacht, was wir verändern können, haben es aber mal weiterlaufen lassen. Und siehe da, der Halbmarathon zieht wieder“, sagt die Kreisvorsitzende.

„Vor allem sollten die Menschen, die nichts mit dem Lauf zu tun haben, den Anweisungen unserer Streckenposten folgen. Das wäre super.“ Jana Eisenbrandt

Sie bittet am Sonntag Radfahrer und Spaziergänger im Salinental um Rücksicht. „Vor allem sollten die Menschen, die nichts mit dem Lauf zu tun haben, den Anweisungen unserer Streckenposten folgen. Das wäre super“, sagt Jana Eisenbrandt.

Eine weitere große Veränderung gibt es: Die Lauffreunde legen die Zeitmessung in professionelle Hände. Vor allem im vergangenen Jahr, als die Rheinland-Meisterschaften über zehn Kilometer integriert waren, gab es Probleme mit der Ermittlung der Zeiten und Platzierungen. Das sorgte für großen Unmut bei den Teilnehmern. „Wir haben das stets aus dem Ehrenamt heraus versucht, mit allen Tücken der Technik, die es dann eben mal geben kann“, sagt Jana Eisenbrandt. Es reifte dann aber der Entschluss, es auf einem anderen Weg zu versuchen und den Dienstleister br-Timing einzubinden, mit dem auch der Nachbar LC 80 seit Jahren hervorragend zusammenarbeitet. „Diese Entscheidung hat sich schon im Vorfeld als richtig erwiesen. Die Absprachen klappen super“, sagt Jana Eisenbrandt.

Nachmeldungen sind am Sonntag bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start möglich. Und so hegt die Organisatorin die Hoffnung auf einen Finisherrekord, der bei 599 Zielankömmlingen liegt, seitdem die Lauffreunde den Lauf im Jahr 2014 übernommen haben.