6. Auflage in Niederelbert Wer beim Gickellauf dabei sein will, muss sich sputen Marco Rosbach 11.06.2026, 13:17 Uhr

i Der Gickel ist nicht nur das Wappentier der Niederelberter und Namensgeber des längst etablierten Volkslaufs, sondern steht auch mit an der Startlinie. Hier verhilft Janne Dötsch dem Gickel zu schnellen Beinen. Marco Rosbach

Die vierte Station im Wäller Lauf-Cup 2026 ist eine ganz besondere: Beim Niederelberter Gickellauf zahlen die Teilnehmer keine Meldegebühr, sondern werden um eine Spende für den guten Zweck gebeten. Wer am Sonntag dabei sein will, muss sich beeilen.

Die sechste Auflage des Niederelberter Gickellaufs steht an – und wer am Sonntagmorgen noch dabei sein will, der muss sich sputen. Aufgrund des kleinen Organisationsteams, das sich mit viel Liebe zum Detail um Planung und Umsetzung der familiären Veranstaltung kümmert, sind Nachmeldungen vor Ort nicht möglich.







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