Zum Tod von Peter Mirkes Weltrekordsprinter des TV Birkenfeld wurde 98 Jahre alt Karsten Schultheiß 08.02.2026, 10:04 Uhr

i Der vierfache Weltmeister Peter Mirkes 1987 beim NZ-Interview mit Karsten Schultheiß. Damals stellte Mirkes gleich vier Weltrekorde auf. Heinrich Brucker. Fotoarchiv Verbandsgemeinde Birkenfeld

Peter Mirkes prägte die Sportgeschichte im Kreis Birkenfeld mit Weltrekorden und unzähligen Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften. Doch sein Wirken reichte weit über den Sport hinaus. Nun ist das Ehrenmitglied des TV Birkenfeld gestorben.

Im gesegneten Alter von 98 Jahren verstarb Peter Mirkes, einer der erfolgreichsten Leichtathleten in Rheinland-Pfalz. 16 Goldmedaillen gewann das Ehrenmitglied des TV Birkenfeld bei Welt- und Europameisterschaften der Senioren. Doch schon als junger Mann zählte der Sprinter zu den schnellsten Deutschen: Mit der 4x400-Meter-Staffel von Rot-Weiß Koblenz wurde er zwischen 1950 und 1953 jeweils zweimal deutscher Vizemeister und DM-Dritter. Seine ...







Artikel teilen

Artikel teilen