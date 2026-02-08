Peter Mirkes prägte die Sportgeschichte im Kreis Birkenfeld mit Weltrekorden und unzähligen Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften. Doch sein Wirken reichte weit über den Sport hinaus. Nun ist das Ehrenmitglied des TV Birkenfeld gestorben.
Im gesegneten Alter von 98 Jahren verstarb Peter Mirkes, einer der erfolgreichsten Leichtathleten in Rheinland-Pfalz. 16 Goldmedaillen gewann das Ehrenmitglied des TV Birkenfeld bei Welt- und Europameisterschaften der Senioren. Doch schon als junger Mann zählte der Sprinter zu den schnellsten Deutschen: Mit der 4x400-Meter-Staffel von Rot-Weiß Koblenz wurde er zwischen 1950 und 1953 jeweils zweimal deutscher Vizemeister und DM-Dritter. Seine ...