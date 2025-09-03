Und Tschüss: Zum letzten Mal wagen sich mehr als 100 Läufer auf die 62 Kilometer lange Strecke des SoNut. Die Organisatoren erklären das Aus des Laufs.

Ein Klassiker unter den Sportveranstaltungen an der Nahe verabschiedet sich: Zum elften und letzten Mal steigt am Samstag der SoNut, der Soonwald-Nahe-Ultra-Trail. Mit 62 Kilometern und 2100 Höhenmetern stellt er eine große Herausforderung an die Läufer dar.

Vor mehr als zehn Jahren entschied sich ein Quartett, die Schönheit der Nahe-Region über einen Ultralauf zu promoten. Doch die Interessen haben sich bei den vier Freunden etwas verschoben. Florian Wilbert beispielsweise konzentriert sich auf seine eigenen Ultra-Starts, Frank Joerg und Tim Weinsheimer möchten sich ihren Familien widmen. „Ich war der Letzte, der da so komplett in der Organisation gesteckt hat. Und deshalb haben wir uns entschlossen, einen Schlussstrich zu ziehen“, erklärt Sebastian Wendel, der Vierte im Bunde. Er fügt an: „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber desto näher der Renntermin kommt, desto mehr überlege ich, ob es die richtige Entscheidung ist.“

111 Startplätze sind schnell vergriffen

Das liegt auch an der großen Resonanz, die auf die Ankündigung, das Rennen nicht mehr anzubieten, folgte. Innerhalb weniger Tage waren die 111 Startplätze ausgebucht. „Das Interessante ist, dass dieses Mal auch viele Starter aus der Region dabei sind, die die letzte Ausgabe unbedingt noch einmal nutzen wollen, um dabei zu sein“, erzählt Wendel. Vor allem am Zielort Bad Sobernheim ist das Interesse groß, so stehen viele Felkestädter, darunter mehrere Handballer des HSV, auf der Startliste.

Am Konzept halten die Lauffreunde von der Nahe auch bei der Abschlussveranstaltung fest. Von Kirn aus – der Start erfolgt um 8.30 Uhr vor dem Rathaus – geht es in den Soonwald und anschließend wieder runter an die Nahe. Ziel ist das Bad Sobernheimer Innenstadtfest. Dort werden die Läufer zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr erwartet. „Die Strecke ist einzigartig. Und wir haben in all den Jahren immer die Rückmeldung bekommen, dass unser Lauf genau so richtig ist, wie er ist, und wir an dem Familiären und dem Übersichtlichen festhalten sollen. Wir haben jedem Läufer das Gefühl gegeben, dass er uns wichtig ist, und das wurde sehr geschätzt“, erklärt Wendel. Das führte dazu, dass viele Läufer gerne wiederkamen. „Ungewöhnlich ist in diesem Jahr, dass sich so wenige Teilnehmer kurzfristig abmelden“, erzählt Wendel, der auch das dem Umstand zuschreibt, dass viele die letzte Auflage unbedingt bestreiten wollen.

Vorjahressiegerin Julia Rumpf ist erneut die Favoritin

Das dürfte auch die Spendensumme erhöhen, denn der SoNut ist ein klassischer Benefizlauf. „Wir decken unsere Unkosten, aber alles, was darüber liegt, spenden wir einem karitativen Zweck, zu dem wir Organisatoren eine persönliche Verbindung haben“, sagt Wendel. Ob das Hospiz in Bad Kreuznach, die Kinderklinik in Mainz oder auch die Gernot-Bohn-Stiftung, sie alle haben in den vergangenen Jahren von dem Lauf profitiert.

Beim Blick auf die Spitzengruppen fällt auf, dass bei den Frauen die Vorjahressiegerin Julia Rumpf (Weingut Kruger-Rumpf) erneut gemeldet hat, während bei den Männern die Karten neu gemischt werden. Es fehlen die Vorjahresbesten in der Startliste. Zu den Favoriten zählt mit Sicherheit der Langstreckenspezialist Martin von Roeder aus Mandel. In Michael Blum und Oliver Justus (beide LC 80 Bad Kreuznach) wagen sich auch die Mannschafts-Rheinland-Pfalz-Meister im Halbmarathon auf die rund dreimal so lange Strecke.

„Ich gebe dann immer eine Rückmeldung an die Kreisverwaltung, die für unsere Tipps sehr dankbar ist.“

Sebastian Wendel

Vor zwei Wochen ist Wendel die Strecke bereits abgelaufen und hat einen Check gemacht, ob alle Wege frei sind und die Beschilderung des Soonwald-Steigs, auf dem der Lauf größtenteils verläuft, zu erkennen ist. „Ich gebe dann immer eine Rückmeldung an die Kreisverwaltung, die für unsere Tipps sehr dankbar ist“, berichtet Wendel, der nach all den Jahren der Organisation am Samstag zum ersten Mal selbst an der Startlinie stehen wird. „Das lasse ich mir nicht nehmen“, erzählt er, und der Wehmut ist seiner Stimme deutlich anzuhören.