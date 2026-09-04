TV Odernheim bietet Tests an Wegen Baustelle: Streckenänderung bei Disibodenberglauf Olaf Paare 04.09.2026, 13:22 Uhr

i Die Strecke des Disibodenberglaufs am 19. September verändert sich. Deshalb gibt es auch keine Prämie für einen Streckenrekord. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Der Disibodenberglauf des TV Odernheim am 19. September benötigt eine neue Strecke. Grund ist eine unerwartete Baustelle. Doch die Organisatoren waren erfinderisch und haben so die Absage des Laufs verhindert.

Am 9. und 16. September bietet der TV Odernheim Vorbereitungsläufe für den Disibodenberglauf an, der dann am 19. September über die Bühne geht. Die Erwachsenen treffen sich um 18.30 Uhr an der TVO-Turnhalle, die Kinder bereits um 18 Uhr.Der Disibodenberglauf stand in den vergangenen Tagen auf der Kippe.







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