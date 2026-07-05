Neuhof bei Kaisersesch Wasser und Spenden fließen beim 16. Schafberglauf Holger Teusch 05.07.2026, 10:21 Uhr

i Im schattigen Wald gingen die Läufer beim Schafberglauf des FC Neuhof auf die wahlweise 3,3 Kilometer, 6,6 Kilometer oder 10 Kilometer lange Strecke. Holger Teusch

Viola Pulvermacher vom SV Fortuna Ulmen und Marc Hermes von der LG Laacher See heißen die Sieger über zehn Kilometer beim Schafberglauf in Neuhof bei Kaisersesch. Gewinner ist aber auch die Villa Kunterbunt.

Horst Schümmer und das Organisationsteam des Schafberglaufs in Neuhof bei Kaisersesch hatte alle Hände voll zu tun, um die jüngsten Läufer an den Start zu bekommen. Irgendein Kind, schon mit Startnummer auf der Brust, hatte die Zeit auf der Hüpfburg oder beim Spielen im Wald vergessen – und den Startaufruf durch den Lautsprecher überhört.







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