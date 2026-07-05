Viola Pulvermacher vom SV Fortuna Ulmen und Marc Hermes von der LG Laacher See heißen die Sieger über zehn Kilometer beim Schafberglauf in Neuhof bei Kaisersesch. Gewinner ist aber auch die Villa Kunterbunt.
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Horst Schümmer und das Organisationsteam des Schafberglaufs in Neuhof bei Kaisersesch hatte alle Hände voll zu tun, um die jüngsten Läufer an den Start zu bekommen. Irgendein Kind, schon mit Startnummer auf der Brust, hatte die Zeit auf der Hüpfburg oder beim Spielen im Wald vergessen – und den Startaufruf durch den Lautsprecher überhört.