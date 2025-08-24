Bei der siebten Station des Wäller Lauf-Cups wurden die Starter nicht nur mit einer neuen Strecke überrascht, sondern erlebten weitere Besonderheiten. Auf den vorderen Plätzen fanden sich bekannte Namen wieder.

In der Volkslaufszene verfügt die Veranstaltung in Zehnhausen über einige Alleinstellungsmerkmale. So ist nicht ein Verein, sondern die Ortsgemeinde der Ausrichter. Das liegt daran, dass der Jedermannlauf vor zehn Jahren im Rahmen der 650-Jahr-Feier seine Premiere feierte. Zum kleinen Jubiläum gab es jetzt ein eigens entworfenes Funktions-T-Shirt, das – angeboten in einer Auflage von 50 Stück – „restlos ausverkauft“ war, so Organisator Jörg Martin, der von einer weiteren Besonderheit berichtete: „Abermals konnten wir die Voranmeldungen des letzen Jahres überbieten. Mit 187 Voranmeldungen und 172 Finishern hatten wir fast so viele Läufer wie Einwohner.“

„Positiv daran ist, dass die Athleten unter lautstarkem Beifall und Anfeuerungsrufen der zahlreichen Zuschauer auf die zweite Runde geschickt wurden.“

Jörg Martin, Organisator des Laufs in Zehnhausen

Zum zehnten Geburtstag präsentierten die Laufenthusiasten aus Zehnhausen auch einen neuen Kurs. „Wir hatten uns dazu entschieden, eine 5-Kilometer-Wendepunkt-Strecke mit Start und Ziel an ,Lautsche Feldscheune’ anzubieten“, so Martin. Für die Starter über die 10 Kilometer, die wieder als Wertungslauf in den Wäller Lauf-Cup einfloss, bedeutete dies, dass erstmals zwei Runden gelaufen werden mussten. „Positiv daran ist, dass die Athleten unter lautstarkem Beifall und Anfeuerungsrufen der zahlreichen Zuschauer auf die zweite Runde geschickt wurden“, bewertet Martin, der selbst den „Zehner“ in Angriff nahm, die Neuerung durchweg positiv. Auch die Rückmeldungen zur neuen Strecke durch die Teilnehmer seien „überwiegend positiv“ gewesen, die veränderte Kursführung sei „sehr gelobt“ worden.

In Franz-Bernhard Zeis führte „ein alter Hase“ (O-Ton Martin) Starter und Zuschauer durch die Veranstaltung. „Er kennt sich in der heimischen Laufszene sehr gut aus“, sagte Martin. „Ebenso waren er und sein Freund Günther Hoffmann verantwortlich für die Kennzeichnung der Strecke, die sie im Vorfeld akribisch ausgearbeitet und markiert haben, sodass sich keiner Verlaufen konnte“, lobte der Organisator, bei dem in Zehnhausen die Fäden für Jedermann- und Volkslauf zusammenlaufen.

i Organisator Jörg Martin (links) ließ es sich nicht nehmen, beim Volkslauf in Zehnhausen selbst die Schuhe zu schnüren. Andreas Hergenhahn

Als im Ziel die Medaillen verteilt und bei der Siegerehrung die jeweils besten drei Starter jeder Altersklasse auf das Siegertreppchen gerufen wurden, waren vor allem die vielseitigen Ausdauersportler der heimischen Triathlonabteilungen obenauf. Die Läufe über 5 und 10 Kilometer bei den Männern wurden durch Arnel Kananovic und David Thone von den Athleten der Tribärs SV Niederelbert dominiert. Bei den Frauen gaben in Leonie Reichel und Silja Bäcker zwei Starterinnen der RSG Montabaur den Ton an. Dass sich der Lauf in Zehnhausen „bis in die späten Stunden“ zog, wie Jörg Martin berichtete, dürfte nicht zuletzt an der Kirmesjugend gelegen haben, die sich wieder um die Bewirtung kümmerte. Noch so ein Alleinstellungsmerkmal...

Die Ergebnisse

10 Kilometer Volkslauf (Wäller Lauf-Cup)

Männliche Jugend U18: 1. Felix Polke 55:25 Minuten.

Männliche Jugend U20: 1. Tim Meding (Laufteam Baumkreis) 1:01:28 Stunden.

M20: 1. David Thone (Tribärs SV Niederelbert) 36:12; 2. Johann Decker (Tribärs Sespenroth) 37:14; 3. Dominic Stendebach (TTC Wirges) 42:13.

M30: 1. Christopher Bolz-Hartmann 40:23; 2. Sebastian Wolf (Die Mannschaft) 40:52; 3. Christian Geimer (Die Mannschaft) 43:21.

M35: 1. Henning Knapp (TuS Dehrn) 41:44; 2. Benedikt Hamm (Koblenz) 43:40; 3. Alexander Kemmel 44:57.

M40: 1. Dominic Brüning (Brüning Interiors) 40:04; 2. Christian Reisdorf (Feuerwehr Anhausen) 41:50; 3. Tobias Cramer 44:25.

M45: 1. Kevin Wolf (PJM Investment Akademie) 39:22; 2. Pierre Joswig (Die Mannschaft) 42:26; 3. Walid Abbas (Tribärs SV Niederelbert) 42:43.

M50: 1. Andreas Schütz (Tribärs SV Niederelbert) 38:19; 2. Uwe Klein (LG Rhein-Wied) 40:52; 3. Oliver Hain (Basaltköppe Tegirunners) 42:28.

M55: 1. Jörg Martin (Tribärs Sespenroth) 40:49; 2. Kai Heuzeroth (Basaltköppe Tegi-Runners) 44:20; 3. Samuel Held 51:53.

M60: 1. Stefan Kaulbach 48:46; 2. Ralf Blank (LT Höhr-Grenzhausen) 49:20; 3. Alexander Hintz (Münz Lauftreff Westerwald) 50:08.

M65: 1. Chris Fröhlich (RT Bad Ems) 45:18; 2. Jörg Dittrich (LT Puderbach) 46:36; 3. Gerhard Kabel (SG Neuhäusel) 49:45

M70: 1. Gerhard Vierbuchen (Kadenbach) 55:36; 2. Klaus Reßmann (1:00:34).

M75: 1. Klaus Jahnz (LG Laacher See) 1:07:00; 2. Bernd Mertgen (Münz Lauftreff Westerwald) 1:13:28.

W20: 1. Nina Spitzhorn (Tribärs SV Niederelbert) 44:10; 2. Chiara Schlag 52:16; 3. Lea Günther 57:40.

W30: 1. Lisa Marie Bürgel (ASC Weißbachtal) 51:23; 2. Josefine Kucun 1:06:57.

W35: 1. Eva Faber (Münz Lauftreff Westerwald) 54:14; 2. Selina Halfmann 55:00.

W40: 1. Alexandra Noll (Klattis Clan) 50:50; 2. Mechthild Schütz 52:56; 3. Anna Poßberg (Münz Lauftreff Westerwald) 54:12.

W45: 1. Silja Bäcker (RSG Montabaur) 42:30; 2. Diana Hellebrand (Meddys LWT Koblenz) 49:29; 3. Doreen Born (Münz Lauftreff Westerwald) 52:18.

W50: 1. Sandra Salzer (Münz Lauftreff Westerwald) 57:46.

W55: 1. Anja Schellhaas (SG Neuhäusel) 51:55; 2. Petra Eulberg 1:01:34.

W60: 1. Tatjana Schmidt (Sportfreunde Puderbach) 1:08:24; 2. Irmgard Hanesch 1:11:14; 3. Judith Bechthold (Spvgg Steinefrenz-Weroth) 1:13:37.

W65: 1. Heike Bruchof (SG Neuhäusel) 59:22.

W70: 1. Marita Brenk (LG Westerwald) 1:09:23.

i Nicht nur Läufer kamen in Zehnhausen auf ihre Kosten. Andreas Hergenhahn

5 Kilometer Jedermannlauf

Männliche Jugend U16: 1. Jannis Güllering (Steuler Tirkids RSG Montabaur) 20:42.

M20: 1. Leon Flügel 25:13; 2. Christian Müller 33:01; 3. Fabian Gasser 33:05.

M30: 1. Matthias Bechthold (Spvgg Steinefrenz-Weroth) 20:13; 2. Hans-Georg Schönberger (Feuerwehr Weroth) 23:22; 3. André Eulberg (FFW Ruppach-Goldhausen) 23:39.

M35: 1. Arnel Kananovic (Tribärs SV Niederelbert) 18:17; 2. Walli Bruch (Tribärs SV Niederelbert) 18:36; 3. Sebastian Eidt (Spvgg Steinefrenz-Weroth) 21:36.

M40: 1. Steffen Blaum (Tribärs SV Niederelbert) 20:53; 2. Manuel Trenk 25:30; 3. Andreas Zeis (OG Zehnhausen) 27:01.

M45: 1. Andreas Bäcker (RSG Montabaur) 20:16; 2. Dominik Mies (Team Triathlon Dreikirchen) 23:56; 3. Dennis Hollnack (Team Triathlon Dreikirchen) 25:02.

M50: 1. Frank Reichel (RSG Montabaur) 19:44; 2. Thomas Kinast (Spielzeugonlineshop) 20:31; 3. Carsten Schwabe (Spvgg 1920 Horbach) 21:05.

M55: 1. Frank Güttler (Team Triathlon Dreikirchen) 20:48; 2. Bernd Nattermann 27:37; 3. Waldemar Krause 32:19.

M60: 1. Bernd Jürgens 28:54.

Weibliche Jugend U16: 1. Julia Blauert (Laufteam Baumkreis) 27:39; 2. Amélie Kolb (Team Freilingen) 33:26; 3. Merle Schneider (Team Freilingen) 33:28.

Weibliche Jugend U20: 1. Leonie Reichel (RSG Montabaur) 20:36; 2. Emma Hörsch (SV Forst) 24:37.

W20: 1. Johanna Runge (Team Triathlon Dreikirchen) 23:02; 2. Lilith Zeis (Team Zeis) 31:59; 3. Annika Schlag (DRK Meudt) 33:08.

W35: 1. Lisa Eidt (Spvgg Steinefrenz-Weroth) 29:17; 2. Nadja Hoffmann (Spvgg Steinefrenz-Weroth) 31:48; 3. Dominique Schneider (Team Freilingen) 33:37.

W40: 1. Kerstin Schlabs (TuS Wallmerod) 31:23; 2. Cathrin Klima (TuS Wallmerod) 31:31; 3. Jennifer Kolb (Team Freilingen) 35:02.

W45: 1. Maren Hollnack (Team Triathlon Dreikirchen) 30:02; 2. Patricia Kloft (OG Zehnhausen) 30:52.

W50: 1. Nadine Bressler (Team Triathlon Dreikirchen) 30:09; 2. Cordula Rüb 33:30.

W65: 1. Kordula Schwandt (SV Aktiv 2010) 33:24; 2. Anna Kostin (Sportfreunde Puderbach) 42:28.

W70: 1. Ursula Eisenhauer-Horst (LT Niederhadamar) 30:07.