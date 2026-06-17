Neuerung in Niederelbert? Warum über Startgeld beim Gickellauf diskutiert wird Marco Rosbach 17.06.2026, 17:20 Uhr

i Volle Teilnehmerfelder, gute Stimmung – und bis jetzt kein Startgeld: Letzters könnte kommen, um die Zukunft des Niederelberter Gickellaufs und das Ansinnen, mit dem Erlös Gutes zu tun, auch in den kommenden Jahren zu sichern. Marco Rosbach

Bislang wurde beim Niederelberter Gickellauf mit seinen bis zu 400 Teilnehmern auf ein Startgeld verzichtet. Das könnte sich ändern. Die Gründe sind nachvollziehbar, aber entschieden ist noch nichts. Warum über die Neuerung diskutiert werden muss.

Beim Gickellauf in Niederelbert an den Start zu gehen, war auch bei der nunmehr sechsten Auflage denkbar einfach. Online registrieren, vor dem Lauf die Startnummer abholen, Schuhe schnüren – und ab geht’s auf die Strecken von zwei, fünf oder zehn Kilometern.







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