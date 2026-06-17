Bislang wurde beim Niederelberter Gickellauf mit seinen bis zu 400 Teilnehmern auf ein Startgeld verzichtet. Das könnte sich ändern. Die Gründe sind nachvollziehbar, aber entschieden ist noch nichts. Warum über die Neuerung diskutiert werden muss.
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Beim Gickellauf in Niederelbert an den Start zu gehen, war auch bei der nunmehr sechsten Auflage denkbar einfach. Online registrieren, vor dem Lauf die Startnummer abholen, Schuhe schnüren – und ab geht’s auf die Strecken von zwei, fünf oder zehn Kilometern.