Bilanz des Wäller Lauf-Cups Von Siegesserien, Debütanten und einer Dauer(b)rennerin 27.11.2025, 09:24 Uhr

i Wenn der Wäller Lauf-Cup ruft, ist sie am Start: Marita Brenk hat es seit der Premiere 2009 als einzige bei allen 15 Auflagen in die Wertung geschafft. Marco Rosbach

Als 2009 der Wäller Lauf-Cup ins Leben gerufen wurde, konnte keiner ahnen, dass sich daraus eine Erfolgsgeschichte entwickelt, die auch heute noch ihren Reiz hat. Der WLC ist mehr als die Summe der einzelnen Veranstaltungen. Und eine war immer dabei.

Hunderte Namen hat Volker Kram seit 2009 erfasst. Der Montabaurer ist Mann der ersten Stunde beim Wäller Lauf-Cup und in seiner Multifunktion als Organisator, Statistiker und Zeitnehmer nicht zu ersetzen. Läufer kamen und gingen in all den Jahren, junge und ältere, bekannte und weniger bekannte.







