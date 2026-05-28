Start und Ziel im Stadion Volkslauf durch Koblenzer Sportpark steigt am 19. Juni 28.05.2026, 14:06 Uhr

i Am 19. Juni steigt der 29. Internationale Lauf durch den Sportpark Koblenz - mit Start und Ziel im Stadion Oberwerth. Wolfgang Heil

Beim 29. Internationalen Lauf durch den Sportpark Koblenz wird der Start und das Ziel im Stadion Oberwerth sein. Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Teilnehmer und sorgt für Spannung.

Sommerliche Temperaturen und ein stimmungsvoller Zieleinlauf im Stadion: Im vergangenen Jahr haben zahlreiche Läufer den Volkslauf durch den Koblenzer Sportpark absolviert. Das Stadion Oberwerth erwies sich dabei als perfekte Kulisse – daran möchte Meddy’s Lauf- und Walkingtreff Koblenz in diesem Jahr anknüpfen.







Artikel teilen

Artikel teilen