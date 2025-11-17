Lokalpolitiker laufen vorn mit Volker Boch wird Landesmeister, Volker Bernd Dritter Holger Teusch 17.11.2025, 17:05 Uhr

i Der Argenthaler Hannes Klingenhöfer (Startnummer 38) musste sich auf der Langstrecke nur dem überragenden Tim Könnel (90) vom TuS Heltersberg geschlagen geben. Holger Teusch

Bei den Rheinland-Pfalz-Crosslaufmeisterschaften in Laubach triumphierten die Mädchen des TSV Emmelshausen – und Jessica Keller glänzte als Crosslauf-Königin. Überraschend siegte Landrat Volker Boch in seiner Altersklasse.

Das U-16-Team der Mädchen des TSV Emmelshausen, Hannes Klingenhöfer aus Argenthal, Stadtbürgermeister Volker Bernd und Jonathan Leiss vom TSV Emmelshausen sowie Landrat Volker Boch (TuS Horn) haben bei der vorerst letzten Rheinland-Pfalz-Crosslaufmeisterschaft in Laubach die Fahne des Rhein-Hunsrücks-Kreises hochgehalten.







