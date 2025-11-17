Volker Boch wird Landesmeister, Volker Bernd Dritter

Bei den Rheinland-Pfalz-Crosslaufmeisterschaften in Laubach triumphierten die Mädchen des TSV Emmelshausen – und Jessica Keller glänzte als Crosslauf-Königin. Überraschend siegte Landrat Volker Boch in seiner Altersklasse.
Lesezeit 2 Minuten
Das U-16-Team der Mädchen des TSV Emmelshausen, Hannes Klingenhöfer aus Argenthal, Stadtbürgermeister Volker Bernd und Jonathan Leiss vom TSV Emmelshausen sowie Landrat Volker Boch (TuS Horn) haben bei der vorerst letzten Rheinland-Pfalz-Crosslaufmeisterschaft in Laubach die Fahne des Rhein-Hunsrücks-Kreises hochgehalten.