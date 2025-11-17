Lokalpolitiker laufen vorn mit
Volker Boch wird Landesmeister, Volker Bernd Dritter
Der Argenthaler Hannes Klingenhöfer (Startnummer 38) musste sich auf der Langstrecke nur dem überragenden Tim Könnel (90) vom TuS Heltersberg geschlagen geben.
Bei den Rheinland-Pfalz-Crosslaufmeisterschaften in Laubach triumphierten die Mädchen des TSV Emmelshausen – und Jessica Keller glänzte als Crosslauf-Königin. Überraschend siegte Landrat Volker Boch in seiner Altersklasse. 

Das U-16-Team der Mädchen des TSV Emmelshausen, Hannes Klingenhöfer aus Argenthal, Stadtbürgermeister Volker Bernd und Jonathan Leiss vom TSV Emmelshausen sowie Landrat Volker Boch (TuS Horn) haben bei der vorerst letzten Rheinland-Pfalz-Crosslaufmeisterschaft in Laubach die Fahne des Rhein-Hunsrücks-Kreises hochgehalten.

