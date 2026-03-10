Die Sieger in den beiden Hauptläufen des Crosslaufs in Hahnenbach waren schnell unterwegs und erarbeiteten sich jeweils einen ordentlichen Vorsprung. Doch auch viele andere Läufer hatten jede Menge Spaß.
Lesezeit 3 Minuten
Einen Start-Ziel-Sieg feierte Thomas Uebel beim Eduard-Steiner-Crosslauf des TV Hahnenbach. Von Runde zu Runde wuchs sein Vorsprung an, die Strapazen der sogenannten Steiner-Runde mit ihrem 800 Meter langen Anstieg, die die Langstreckenläufer drei Mal bewältigen mussten, waren ihm nicht anzumerken.