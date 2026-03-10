Crosslauf in Hahnenbach Vierter Triumph: Thomas Uebel holt seinen Bruder ein Tina Paare 10.03.2026, 15:56 Uhr

i Ein dichtes Gedränge gab es bei den Starts des Eduard-Steiner-Crosslaufs in Hahnenbach. Auch die Schüler suchten sich direkt eine gute Ausgangsposition. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Die Sieger in den beiden Hauptläufen des Crosslaufs in Hahnenbach waren schnell unterwegs und erarbeiteten sich jeweils einen ordentlichen Vorsprung. Doch auch viele andere Läufer hatten jede Menge Spaß.

Einen Start-Ziel-Sieg feierte Thomas Uebel beim Eduard-Steiner-Crosslauf des TV Hahnenbach. Von Runde zu Runde wuchs sein Vorsprung an, die Strapazen der sogenannten Steiner-Runde mit ihrem 800 Meter langen Anstieg, die die Langstreckenläufer drei Mal bewältigen mussten, waren ihm nicht anzumerken.







