Weniger Masse, dafür Klasse Vier Titel für Rhein-Lahn-Athleten in Ludwigshafen Klaus Föhrenbacher 23.01.2025, 16:46 Uhr

i Nachdem es für Lucie Biehl vom TuS Katzenelnbogen-Klingelbach (rechts) über 800 Meter nicht nach Wunsch gelaufen war, trumpfte die Nationalkaderathletin drei Stunden über 1500 Meter auf. Michaela Biehl

Gewohnt erfolgreich kehrten die Leichtathleten aus dem Rhein-Lahn-Kreis von den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in der Halle aus Ludwigshafen zurück. Weniger Masse, dafür viel Klasse: So lautete das Motto.

Zwar gingen bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Ludwigshafen deutlich weniger Aktive aus dem Rhein-Lahn-Kreis an den Start als früher, dafür erreichten sie aber wieder Spitzenplätze. Dreimal Gold, viermal Silber und zweimal Bronze – so lautete die erfreuliche Ausbeute im Medaillenspiegel.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen