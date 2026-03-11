Erfolgreiches Wochenende für die Sportler des TSV Emmelshausen, der LLG Hunsrück und des TuS Argenthal bei den Wettkämpfen in Hahnenbach, Urmitz und in Koblenz.

Gesamtsiege in der Nahe-Crosslauf-Serie für den TSV Emmelshausen und die LLG Hunsrück, Bronze für den TuS Argenthal bei den Verbands-Mehrkampfmeisterschaften in Koblenz – das Wochenende verlief erfolgreich für den Rhein-Hunsrücker Leichtathletik-Nachwuchs.

TSV Emmelshausen: Beim abschließenden Wertungslauf der Nahe-Crosslauf-Serie in Hahnenbach haben die Nachwuchstalente des TSV Emmelshausen ihre Form eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Allen voran Jonathan Leiss: Der Simmerner lieferte eine Performance der Extraklasse ab. Auf der 1,8 Kilometer langen Runde war er schlichtweg unangefochten. Mit einer fulminanten Zeit von 6:44,19 Minuten knackte er als einziger Athlet des Tages die magische 7-Minuten-Marke. Das Ergebnis: Der Tagessieg und der klare Seriensieg in der M14.

Doch damit nicht genug für den TSV: Auch Maya Bartholmes unterstrich ihre beeindruckende Verfassung. Als schnellste Läuferin des gesamten Feldes stürmte die Thörlingerin in 7:14,98 Minuten ins Ziel. Damit sicherte sie sich nicht nur den Klassensieg der W15, sondern auch den verdienten Gesamtsieg in der Serienwertung. Das starke Auftreten des TSV komplettierte Maya Rockenbach. In einem beherzten Rennen erkämpfte sich die Heinzenbacherin in 7:55,32 Minuten den Bronze-Rang in der W14. Durch ihre konstanten Leistungen über die gesamte Saison hinweg durfte sie sich zudem über die Silbermedaille in der Serienwertung freuen.

Parallel dazu sorgte Lovis Gaß in Urmitz für Schlagzeilen. Nach einer längeren Wettkampfpause kehrte die Bellerin mit einem Paukenschlag auf die Fünf-Kilometer-Distanz zurück. In einem couragierten Rennen pulverisierte sie ihre bisherige Leistung und stellte mit 21:17 Minuten eine neue persönliche Bestmarke auf. Dieser Kraftakt wurde doppelt belohnt: Neben dem Sieg in ihrer Altersklasse W15 sicherte sie sich einen starken dritten Platz in der Gesamtwertung aller Frauen.

LLG Hunsrück: Für die LLG holte sich der Simmerner Varun Kumaran in Hahnenbach über die 1,8 Kilometer in 7:04,55 Minuten den sechsten Sieg in der Altersklasse M12 in Folge bei der Nahe-Cross-Laufserie und damit natürlich den Seriensieg. Sein jüngerer Bruder Yuvan Kumaran lief über die 200 Meter als Zweiter ins Ziel und wurde in der Altersklasse M6 ebenfalls Seriensieger.

TuS Argenthal: Beim ersten Wettkampf mit TuS-Beteiligung in diesem Jahr ging es in die EPG Arena auf den Koblenzer Oberwerth. Hier vertraten Emily Clemens und Annika Mönch die Farben des TuS. Und das direkt bei den Verbandsmeisterschaften der Altersklasse U14 des Verbandes Rheinland-Rheinhessen. Es galt sich, im Mehrkampf gegen 37 Mitstreiterinnen zu behaupten. Emily Clemens gewann mit 1161 Punkte Bronze, Annika Mönch landete mit 1063 Punkten auf Platz 13. Emily Clemens kam im Kugelstoßen auf 5,56 Meter, sprang 4,32 Meter weit und lief die 50 Meter in der rutschigen Halle in 7,83 Sekunden. Annika Mönch stieß die Kugel auf 5,43 Meter, sprang 4,03 Meter weit und sprintete in 8,30 Sekunden über die 50 Meter.