Crosslauf am Herthasee Viele Sieger kommen aus dem Westerwald Thorsten Stötzer 16.03.2026, 15:21 Uhr

i Die Mittelstreckler starten: Ganz rechts der spätere Sieger Brendan Bena, ganz links der Zweite Benjamin Gros. Thorsten Stötzer

Die Gelegenheit zum ersten Formcheck des Frühjahrs nutzten viele Freunde des Ausdauersports und stellten sich beim Crosslauf am Herthasee der Konkurrenz. Mit der Resonanz konnten die Organisatoren der LG Lahn-Aar-Esterau überaus zufrieden sein.

Noch kein Badewetter, aber die Knospen treiben aus, also ist wieder etwas los am Holzappeler Herthasee. Die Leichtathleten treffen sich mal wieder zum Crosslauf – und das noch zahlreicher als aus den vergangenen Jahren gewohnt. Gleich zu Beginn haben die Gastgeber von der LG Lahn-Aar-Esterau die Läufe in der Altersklasse U 12 noch einmal aufgeteilt, weil so viele Kinder mitrennen wollen.







Artikel teilen

Artikel teilen