Die Gelegenheit zum ersten Formcheck des Frühjahrs nutzten viele Freunde des Ausdauersports und stellten sich beim Crosslauf am Herthasee der Konkurrenz. Mit der Resonanz konnten die Organisatoren der LG Lahn-Aar-Esterau überaus zufrieden sein.
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Noch kein Badewetter, aber die Knospen treiben aus, also ist wieder etwas los am Holzappeler Herthasee. Die Leichtathleten treffen sich mal wieder zum Crosslauf – und das noch zahlreicher als aus den vergangenen Jahren gewohnt. Gleich zu Beginn haben die Gastgeber von der LG Lahn-Aar-Esterau die Läufe in der Altersklasse U 12 noch einmal aufgeteilt, weil so viele Kinder mitrennen wollen.