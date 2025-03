Viele Kreis-Starter bei der Cross-Landesmeisterschaft

Viele Athletinnen und Athleten aus dem Kreis Birkenfeld starten am Sonntag bei der Landesmeisterschaft im Crosslauf - und einige haben durchaus Titelchancen.

Nur acht Tage nach Beendigung der OIE-Nahe-Crosslaufserie steht für die Langstreckler des Kreises Birkenfeld schon die nächste Bewährungsprobe auf dem Terminplan. Mit einer großen Mannschaft beteiligen sie sich an den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Halbmarathon- und im Fünf-Kilometer-Lauf, die im Rahmen des Naheland-Laufes (vorher Seppel-Kiefer-Gedächtnislauf) am Sonntag in Bad Kreuznach ausgetragen werden.

Von den Athletinnen und Athleten aus dem Kreis gehören im Halbmarathon-Wettbewerb die Rheinland-Meister von 2024 auf dieser Distanz, Frank Fetzer (Altersklasse M55) und Hans Knieling (M75) vom VfL Algenrodt durchaus zu den Medaillenanwärtern. Doch auch ihr Vereinskamerad Jörg Fritsch (M55), der im Vorjahr Rheinland-Straßenmeister über zehn Kilometer wurde, hat hier gute Erfolgsaussichten. Die amtierende Berglauf-Rheinlandmeisteri Sandra Dolby vom VfR Baumholder peilt in der Altersklasse W50 auch einen vorderen Platz an.

Lutz Kohlhaas gehört zu den Top-Favoriten

Auf der wesentlich kürzeren Fünf-Kilometer-Strecke wollen Alfred Schinnerer (Altersklasse M85) und Lilo Hartenberger (W75) vom LAZ Birkenfeld auch den Sprung auf das Siegerpodium schaffen, zumal sie im Vorjahr den Rheinland-Titel auf dieser Distanz eingefahren haben. In der Altersklasse M50 zählt Lutz Kohlhaas (Spvgg Wildenburg) als Rheinland-Pfalz-Crossmeister ganz sicher in diesem Rennen zu den Topfavoriten.

Einzige Starterin aus dem Kreis Birkenfeld bei den Hallenmeisterschaften des neuen Leichtathletikverbands Rheinland/Rheinhessen im Dreikampf der U14 ebenfalls am Sonntag in Koblenz, ist Mia Roos von der LG Idar-Oberstein. In dem riesigen Teilnehmerfeld der W13 von insgesamt 37 Konkurrentinnen rangiert sie auf Meldeplatz 15. Sie möchte auf jeden Fall diese Position verteidigen. Wenn es gut bei ihr läuft, kann sie sich vielleicht sogar leicht verbessern.