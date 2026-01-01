Veranstalter freuen sich über einen neuen Meilenstein

Das ist ein Rekord: Für den münz Silvesterlauf in Montabaur waren rund 2500 Anmeldungen eingegangen. Die zahlreichen Ausdauersportler trotzten dabei auch den winterlichen Temperaturen in der Kreisstadt.
Lesezeit 3 Minuten
Wenn die Information, die Bernhard Münz am Silvestervormittag aus Trier vorliegen hatte, stimmt, dann ist „sein“ Silvesterlauf die Nummer eins zum Jahresabschluss in Rheinland-Pfalz. Der Chefveranstalter des „münz Silvesterlaufs“ in Montabaur hatte aus erster Hand erfahren, dass der Wert von rund 2500 Anmeldungen für das Event im Westerwald über den aus Trier hinausgeht – zum ersten Mal überhaupt.