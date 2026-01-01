Silvesterlauf in Montabaur Veranstalter freuen sich über einen neuen Meilenstein René Weiss 01.01.2026, 09:45 Uhr

i Der münz Silvesterlauf in Montabaur erfreute sich erneut großer Beliebtheit. Rund 2500 Läufer nahmen an der Veranstaltung teil, die weit über den Westerwald hinaus bekannt ist. René Weiss

Das ist ein Rekord: Für den münz Silvesterlauf in Montabaur waren rund 2500 Anmeldungen eingegangen. Die zahlreichen Ausdauersportler trotzten dabei auch den winterlichen Temperaturen in der Kreisstadt.

Wenn die Information, die Bernhard Münz am Silvestervormittag aus Trier vorliegen hatte, stimmt, dann ist „sein“ Silvesterlauf die Nummer eins zum Jahresabschluss in Rheinland-Pfalz. Der Chefveranstalter des „münz Silvesterlaufs“ in Montabaur hatte aus erster Hand erfahren, dass der Wert von rund 2500 Anmeldungen für das Event im Westerwald über den aus Trier hinausgeht – zum ersten Mal überhaupt.







