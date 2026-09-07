317 Teilnehmer nahmen beim 6. Lauf des Ausdauer-Cups 2026 beim Stadionlauf des CLV Siegerland teil. Der Netphener Julian Maletz gewann dabei das 5000-Meter-Rennen im strömenden Regen.
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Über einen Teilnehmerzuwachs durfte sich der CLV Siegerland als Ausrichter des Wilnsdorfer Stadionlaufs, zugleich der sechste Wertungslauf zum Ausdauer-Cup 2026, freuen. Insgesamt kamen 317 Läuferinnen und Läufer (177 über 5000 Meter, 92 Schülerinnen und Schüler über 800 Meter und 48 Bambini über 400 Meter) ins Ziel – ein dickes Plus gegenüber den Vorjahren (2025: 252; 2024: 270).