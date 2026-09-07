317 Teilnehmer in Wilnsdorf Vaterfreuden sorgen für schnelle Beine beim Sieger Frank Steinseifer 07.09.2026, 14:28 Uhr

i Stadionlauf des CLV Siegerland im Höhwäldchen in Wilnsdorf – 6. Wertungslauf im Ausdauer-Cup 2026. Die ersten 2000 Meter sorgte der Wilgersdorfer Markus Mockenhaupt (Nr. 149) von der SG Wenden für die richtige Pace – danach lief Julian Maletz im Dauerregen ein Rennen allein gegen die Uhr. Beflügelt von der Geburt seiner Tochter Lola eine Woche zuvor stellte er dann eine neue persönliche Bestmarke auf. Frank Steinseifer

317 Teilnehmer nahmen beim 6. Lauf des Ausdauer-Cups 2026 beim Stadionlauf des CLV Siegerland teil. Der Netphener Julian Maletz gewann dabei das 5000-Meter-Rennen im strömenden Regen.

Über einen Teilnehmerzuwachs durfte sich der CLV Siegerland als Ausrichter des Wilnsdorfer Stadionlaufs, zugleich der sechste Wertungslauf zum Ausdauer-Cup 2026, freuen. Insgesamt kamen 317 Läuferinnen und Läufer (177 über 5000 Meter, 92 Schülerinnen und Schüler über 800 Meter und 48 Bambini über 400 Meter) ins Ziel – ein dickes Plus gegenüber den Vorjahren (2025: 252; 2024: 270).







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