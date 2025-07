Er ist eine Hommage an die süßen Kunstwerke der hiesigen Imker: Der traditionsreiche Honiglauf in Horn im Rhein-Hunsrück-Kreis gelegen war mit seiner 34. Auflage wieder ein großer Genuss für den Veranstalter TuS Horn und seinen rührigen Chef Friedhelm Gumm, denn bei sommerlichen Temperaturen nahmen stattliche 271 Läuferinnen und Läufer teil. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz auf und neben der Strecke“, frohlockte Gumm, den die zahlreich erschienenen Zuschauer ebenso erfreuten.

Das Besondere in der Ortsgemeinde: Es gab nicht nur Medaillen und Urkunden zu gewinnen, sondern bei einigen Laufdistanzen für die drei Erstplatzierten obendrein ein Glas des hochgeschätzten regionalen Horner Honigs – so natürlich auch beim Hauptereignis des Tages.

i Titelverteidigung auch bei den Frauen im Hauptlauf über 10.000 Meter: Lia Smolker vom SSC Koblenz-Karthause gewann wie im Vorjahr mit deutlichem Vorsprung. hjs-Foto

Die 10.000 Meter, deren Rundkurs vor dem Gemeindehaus startete und über eine flache Streckenführung rund um die bekannte frühmittelalterliche Horner Burg verlief, gewann erwartungsgemäß Thierry van Riesen (LG Rhein-Wied), der kurz zuvor schon die 5000 Meter in 17:57 Minuten dominiert hatte, mit einem Riesenvorsprung und der Klassezeit von 35:45 Minuten. „Ich hatte einen Doppelsieg wie 2022 im Hinterkopf“, so van Riesen, der noch meinte: „Es ist eine sehr schöne Strecke, von allem etwas dabei.“ Zweiter wurde – wie im Vorjahr – der Bickenbacher Niklas Kneip in 38:05 Minuten vor dem Drittplatzierten Lars Olk (Kleinich) mit 38:42 Minuten.

Bei den Frauen siegte wie 2024 die erst 16-jährige Lia Smolker (SSC Koblenz-Karthause) in 42:26 Minuten (Vorjahr: 42:22 Minuten), die von ihrem Vater Ben als Pacemaker gezogen wurde. Mit Abstand folgten Lisa Ulrich in 44:37 und Selina Setzlach mit 47:13 Minuten. „Mit der Wiederholung meines Sieges habe ich nicht gerechnet“, so die glückliche Siegerin: „Aber die Strecke war eben sehr gut.“ Bei den Frauen über 5000 Meter gewann Emma May (LLG Hunsrück) in 22:08 Minuten.

Vier Stücke Kuchen für den ältesten Teilnehmer

Die ältesten Teilnehmer waren traditionell im Walking und Nordic Walking unterwegs. Und wieder mit dabei das Koblenzer Urgestein (Jahrgang 1939) und der Dauerbrenner von Horn: Werner Holl schaffte mit dem Altersrekord von 86 Jahren die 5000 Meter dieses Mal in 43:32 Minuten (Vorjahr: 42:58 Minuten). „Und jetzt freue ich mich auf meine vorbestellen vier Stücke Kuchen“, sagte Holl, der schon 63 Mal das Goldene Sportabzeichen schaffte, nach dem Rennen. Stark war bei den Frauen auch der Auftritt von Barbara Ebert (DJK Oberwesel), die mit Jahrgang 1949 eine Zeit von 42:21 Minuten erzielte (Vorjahr: 41:50 Minuten). „Es war phasenweise sehr heiß auf der Strecke“, so Ebert: „Gut, dass da auch Wald war“.

Überaus erfreulich war, dass sehr viele Bambini, Kinder und Jugendliche an den Läufen von 150 bis 1000 Meter teilnahmen und so im Nachwuchsbereich die Leichtathletik im Hunsrück aufleben lassen. Friedhelm Gumm freute sich nach dem erneut gut organisierten und final durchgeführten Rennen schon auf den 35. Honiglauf 2026. „Ab morgen beginnt die Arbeit für das nächste Jahr“, so der Horner Chef.

34. Honiglauf des TuS Horn

Hauptlauf (10.000 Meter)

Männer: 1. Thierry van Riesen (LG Rhein-Wied) 35:45 Minuten; 2. Niklas Kneip (SG Hausbay) 38:05; 3. Lars Olk (Kleinich) 38:42.

Frauen: 1. Lia Smolker (LG Rhein-Wied) 42:36; 2. Lisa Ulrich (Miss Marmelade) 44:37; 3. Selina Setzlach 47:13.

Jedermannlauf (5000 Meter)

Männer: 1. Thierry van Riesen (LG Rhein-Wied) 17:57 Minuten; 2. Felix Müller (LLG Hunsrück) 19:04; 3. Peter Steffens (Stefan-Morsch-Stiftung) 20:13.

Frauen: 1. Emma May (LLG Hunsrück) 22:08; 2. Anne Leonhard (TuS Horn) 23:05; 3. Maya Rockenbach (TSV Emmelshausen) 24:47.

Jugendlauf (1000 Meter)

U16 männlich: 1. Levi Formann (Team schnelle Bananen) 3:50 Minuten; 2. Robin Kunz (LLG Hunsrück) 4:01; 3. Andrej Klaus (VfB Gondershausen) 4:02.

U14 männlich: 1. Peer Krügener (LG Boppard Bad Salzig) 4:01; 2. Lennard Lonsdorf (Team schnelle Bananen) 4:17; 3. Noah Steffen (SV Beltheim) 4:21.

U12 männlich: 1. Varun Kumaran (LLG Hunsrück) 4:07; 2. Anton Kottzieper (TSV Emmelshausen) 4:21; 3. Mika Jahn (TuS Horn) 4:46.

U16 weiblich: 1. Cintia Frazao da Silva (TuS Horn) 4:42; 2. Merle Paffenholz 5:13.

U14 weiblich: 1. Lea Petry (LLG Hunsrück) 4:52; 2. Matilda Ott (TuS Gödenroth) und Mali Zuter (TuS Horn) beide 5:29.

U12 weiblich: 1. Frida Stemann (Simmern) 4:12 Minuten; 2. Mira Hanrath 4:54; 3. Johanna Stemann 5:07.

Kinderlauf (500 Meter)

U10 männlich: 1. Leon Becker (TuS Argenthal) 1:44 Minuten; 2. Jonah Knebel (TuS Argenthal) 1:45; 3. David Wust (SV Bell) 1:50.

U8 männlich: 1. Finn Auler (TuS Horn) 2:04; 2. Leo Conrad (TuS Horn) 2:15; 3. Lui Augst (TuS Horn) 2:21.

U10 weiblich: 1. Hannah Römpler (TSV Emmelshausen) 1:50; 2. Marie Donsbach (TuS Gödenroth) 1:53; 3. Paula Kottzieper (LG Boppard Bad Salzig) 1:58.

U8 weiblich: 1. Leni Becker (TuS Argenthal) 2:04; 2. Helena Garcia Kaufmann (LLG Hunsrück) 2:30; 3. Paula Donsbach (TuS Gödenroth).

Bambinilauf (150 Meter) Jungen: 1. Yuvan Kumaran (LLG Hunsrück); 2. Leopold Wies; 3. Michel Römpler (beide TSV Emmelshausen).

Mädchen: 1. Anna Schäfer (Miss Marmelade); 2. Lola Niel; 3. Matilda Weinheimer (VfB Gondershausen).