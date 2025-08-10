Den lauen Sommerabend zum Feiern der sportlichen Leistungen und Erfolge zu nutzen, statt die Läufer erst abends auf die Strecken zu schicken, hat sich für den HSC Gamlen gelohnt. Trotz nachmittäglicher Hitze und Startzeiten zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr kamen am Samstag mit 145 Läufern und Walkern beim Brohlbachtallauf praktisch genauso viele Teilnehmer ins Ziel, wie vor einem Jahr (147). „Es kamen noch viele Nachmeldungen“, freute sich HSC-Chef Rainer Hohl. Nur die Starterfelder in den Nachwuchsrennen waren angesichts von Ferienzeit und Schwimmbadwetter äußerst dünn.

Es gibt zwar eine Empfehlung, im Sommer Laufwettbewerbe erst nach 18 Uhr zu starten, das ist aber eine Empfehlung, kein Muss, erklärte Klaus Jahnz, einer der Laufwarte im Leichtathletik-Verband Rheinhessen-Rheinland. Wichtig seien ausreichend Wasserstellen zur Abkühlung an der Strecke. „Ich brauche vor allem einen nassen Schwamm“, erzählte beispielsweise Birgit Allmacher vom TuS Bengel, die über fünf Kilometer Zweitschnellste der Altersklasse W 60 (30:05) hinter der überragenden Margit von Klitzing (23:49) war. Die Ochtendungerin ließ sogar alle jüngeren Frauen hinter sich. „Wir hatten genug Wasser. Alle sind gut angekommen“, resümierte Hohl.

i Margit von Klitzing von der DJK Ochtendung war nicht nur schnellste Läuferin über 60 Jahre über fünf Kilometer, sondern ließ in 23:49 Minuten auch alle Jüngeren hinter sich. Holger Teusch

Thierry van Riesen benötigte davon wenig. „Ich habe nichts getrunken“, erzählte der 35-Jährige von der LG Rhein-Wied nach seinem Sieg über fünf Kilometer in Streckenrekordzeit von 17:08 Minuten. Damit distanzierte Eugen Daungawer (GW Mendig/20:55) und Daniel Schümmer (Schafberglauf Neuhof/21:12) klar. Über zehn Kilometer konzentrierte sich van Riesen auf die Verteidigung seines Titels. 37:55 Minuten reichten ihm zum Sieg. Schnellste Frau war die erst 16-jährige Polcherin Anna Ebert (51:51). „Letztes Jahr habe ich versucht, die Streckenrekordzeit von Yannick Pütz zu knacken“, erklärte van Riesen. Seine taktische Ausrichtung diesmal war ein Zugeständnis an die hohen Temperaturen. Die 2018 vom Greimersburger aufgestellte Marke von 34:57 Minuten hat also weiterhin Bestand.

Nicht so die Gamlener Halbmarathon-Bestzeit der deutschen 100-Kilometer-Rekordlerin Birgit Lennarz (St. Augustin) von 2011 (1:36:39). Ana Birkenhauer (Asics Frontrunner) pulverisierte die Bestmarke der ehemaligen Weltrekordlerin mit 1:30:09 Stunden regelrecht. Auf flacher Straßenlaufstrecke war die 25-Jährige Anfang Mai als Achte des Mainzer Halbmarathons in exakt 1:20 Stunden sogar noch zehn Minuten schneller gewesen. Birkenhauer, die als Jugendliche erfolgreich für den SC Poseidon Koblenz schwamm, brachte somit zu einem Teil den Rekord zurück nach Gamlen. Ein Verwandtenbesuch in der Eifelgemeinde lockte die mittlerweile in Frankfurt lebende Sportlerin auf die 21,1 Kilometer lange Strecke. Birkenhauer ließ mit ihrer Rekordzeit sogar alle Männer hinter sich. Marc Hermes von der LG Laacher See (1:34:54) gratulierte im Ziel ebenso sportlich, wie der Zweitplatzierte Lucas Hehl (Müschenbach/1:38:03) und Leon Voosen vom TuS Kaisersesch (1:38:03).